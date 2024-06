L’estate addosso: gli eventi estivi di Peschici

Sono oltre 40 gli Eventi ed Appuntamenti del Comune di Peschici guidata dal Sindaco Luigi D’arenzo compresi nel Cartellone “L’estate Addosso” 2024 dei mesi di giugno, luglio ed agosto, inseriti per garantire una stagione di cultura, musica, svago, divertimento ed aggregazione.

La collaborazione tra i diversi assessorati e le potenzialità locali hanno portato a redigere una ricca programmazione, che comprende iniziative per tutti i gusti e per tutte le età: dagli intrattenimenti itineranti agli spettacoli live in Piazza, passando dalle “notti bianche” ai festeggiamenti del Santo Patrono Elia, fino ai festival folcloristici e stellari, per giungere alla rassegna “note di mare” oversound music festival con 2 big della musica internazionale, per poi esplorare le rassegne culturali “rotte favolose” (con l’attore Mario Pirovano proveniente dalla scuola di Dario Fo) ed una serie di presentazioni di libri.

È doveroso ringraziare le Autorità Militari/Religiose, la Scuola, le Associazioni, le Partite Iva, i Cittadini tutti, il Sindaco e l’intera Amministrazione, in particolar modo il presidente del consiglio delegato alla cultura, dott. Di Miscia Leonardo, per la coordinazione delle rassegne culturali “rotte favolose” e le presentazioni di libri e l’instancabile consigliere delegato eventi-spettacoli, Francesco D’arenzo.

GIUGNO

GIOVEDI’ 27 – Ore 21:30 – Itinerante – “Mulieres Garganiche” – Ambasciatrici della tradizione popolare garganica al parlamento europeo

DOMENICA 30 – Ore 21:30 – Sala Consiliare – “Gli anni del fascismo in capitanata” – Presentazione del Libro con il prof. P. Corsi e il dr. G. Trincucci – A cura di “Società Storia Patria per la Puglia”

LUGLIO

MARTEDI’ 02 – Ore 22:00 – Itinerante – “Fleur” – Spettacolo di grande impatto poetico-emozionale ispirato alla bellezza dei fiori

GIOVEDI’ 04 – Ore 22:00 – P.zza Sant’Antonio – La grande orchestra di Simona Quaranta – “Il nuovo spettacolo” con la regina delle notti d’estate – A cura della Parrochia Sant’Antonio

DOMENICA 07 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Intrecci di saperi per una conoscenza integrata” dissertazioni di carta calenella 21 – A cura di N. Biscotti, T. M. Rauzino e M. E. Di Carlo

GIOVEDI’ 11 – Ore 22:00 – P.zza Pertini – “Le perle di Napoli” – Le più belle melodie della canzone napoletana, con Michele Giorgio e la sua Band – Organizzazione: Comitato Sant’Elia Profeta

VENERDI 12 – Dalle ore 22:00 – Itinerante – “Notte Bianca” IV Edizione – Festival dei “Balconi Musicali” – Rassegna di quadri “pittura sul teatro della vita”, a cura di G. De Troia – Intrattenimenti di vario genere, coordinati dalle partite iva

SABATO 13 – Ore 19:00 – P.zza Pertini – Tim Summer Tour 2024 – Gonfiabili per bambini, musica live, gadget – A cura di L. C. Comunication

MARTEDÌ 16 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Lily e il mondo dei sospiri” – Presentazione Libro con l’autrice Daniela Mastromatteo

DA GIOVEDI’ 18 A DOMENICA 21 – FESTA PATRONALE SANT’ELIA PROFETA

(Il programma civile è pianificato dal Comitato Sant’Elia Profeta)

GIOVEDI’ 18 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – Apertura dei festeggiamenti con lo spettacolo musicale “family affair”

VENERDI’ 19 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – Storico Gran Concerto Bandistico “G. Chielli” – Città di Noci – Dirige il M° M. Lapolla

SABATO 20 – Ore 20:30 – Con partenza dalla Chiesa Madre – Solenne Processione in onore del Santo Patrono Elia. Durante il tragitto, presso l’ex campo sportivo, verrà accesa una fragorosa “batteria”

Ore 23:00 – P.zza Pertini – Servizio in orchestra del complesso bandistico “D. Collotorto” – Città di Peschici – Dirige il M° Noemi Racioppa

Ore 01:00 – Porto – Fuochi d’artificio

DOMENICA 21 – Ore 22:00 – P.zza Pertini – Matia Bazar in concerto

ORE 01:00 – Porto – Chiusura festeggiamenti con fuochi d’artificio

RASSEGNA CULTURALE “ROTTE FAVOLOSE”

LUNEDI’ 22 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – Inaugurazione Rassegna “Rotte Favolose” a cura di Marco Fazzini – Dialogo con “Pepito”, bagnino-pescatore

MERCOLEDI 24 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – Cerimonia per la “Bandiera Blu” 2024 – Seguirà “Dalla Grecia alla Puglia”: un viaggio musicale con Andrea Franchi e gli Akrovatis

GIOVEDI’ 25 – Ore 05:30 – Trabucco da Elia/Punta di Manaccora – Inno ai mari dell’alba con Andrea Ferreira e Gionni Di Clemente

VENERDI’ 26 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – VIII Edizione “Premio Trabucco” a Mario Pirovano (membro della compagnia di Dario Fo dal 1983) – Seguirà la consegna targa ai comuni sostenibili

SABATO 27 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – Rappresentazione Teatrale “La scoperta dell’America”: Johan Padan e la descoverta de le Americhe – Con l’attore Mario Pirovano e il Teatro di Dario Fo

DOMENICA 28 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Musica, Poesia e il Mare” – Con S. Biscotti, L. D’errico e gli Studenti della Scuola “G. Libetta”

MARTEDI’ 30 – Ore 22:00 – P.zza Pertini – “Il califfo è tornato” – Spettacolo Musicale con la Band “Impronte Digitali”

AGOSTO

GIOVEDI’ 01 – Dalle ore 22:00 – Itinerante – “Notte Bianca” V Edizione – Gran Galà degli Artisti di strada – Animazione per bambini – Intrattenimenti di vario genere, coordinati dalle partite iva

DOMENICA 04 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Torneranno le lucciole” – Presentazione Libro con l’autore avv. Nazario Florio

MARTEDI’ 06 – Ore 22:00 – P.zza Pertini – Anteprima “Carpino in Folk” 2024 – Tema: “il fuoco della tradizione” – Spettacolo “la Puglia suona bene con il gruppo “chi sona e canta no nmore maij”

GIOVEDI 08 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Aneddoti, Ricordi e Storie del mio Paese Peschici” – Presentazione Volume con l’autrice A. Campanile e F. Ruggeri – A cura di “Società Storia Patria Puglia”

VENERDI’ 09 – Ore 22:00 – Itinerante – “Peschici sotto le stelle” II Edizione – Show di “Bianche Presenze” con le farfalle luminose

SABATO 10 – Ore 22:00 – P.zza Pertini – “San Lorenzo” Music Show by “Radio Selene” – Con dj set, speaker, animazione e gadget

DOMENICA 11 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “I maestri delle stele daunie ricerche di archeologia sperimentale” – Presentazione Libro con l’autore Raffaele Gentile, scrittore e scultore

RASSEGNA CULTURALE “ROTTE FAVOLOSE”

(Comprendente le seguenti date: 12, 13, 16, 17, 18 e 19)

LUNEDI’ 12 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – Viaggio “mare calmo”: una rotta musicale con G. Ceccarelli e D. Di Bonaventura

MARTEDI’ 13 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Peschici: racconti svelati”, viaggio nel tempo di autori vari e Peschici ieri e oggi – Di M. Piemontese – A cura dell’Ass. “Pesclizo”

MERCOLEDI’ 14 – Ore 23:30 – Baia dei Trabucchi – “Gargano Summer Festival”: Notte Sotto le Stelle

GIOVEDI’ 15 – Ore 20:00 – Con partenza dalla Chiesa Madre – Processione della Madonna dell’Assunta e di San Rocco

Ore 22:00 – P.zza Pertini – Ferragosto in Fiesta! Con il Maestro di danza, Antonello B.

Ore 01:00 – Porto – Fuochi d’artificio

VENERDI’ 16 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “La scrittura migrante e il mare dell’Albania” – Presentazione Libro con l’autore Gezim Hajdari

SABATO 17 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Magellano e Drake” – Presentazione Libro con l’autore David Salomoni

DOMENICA 18 – Ore 21:30 – P.zza Pertini – “Dalla Penisola Iberica alle Americhe” – Abissi: viaggio melodico e culturale con Elisa Ridolfi Quartet

LUNEDI’ 19 – Ore 05:50 – Trabucco da Elia/Punta di Manaccora – Inno ai mari: l’ora del funambolo – Musica ai primi bagliori dell’alba con Riccardo Bertozzini ed Elisa Ridolfi

Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Il Giornale di Peschici”: idee, progetti e scritture – A cura dell’Ass. “Pesclizo”

RASSEGNA “NOTE DI MARE” OVERSOUND MUSIC FESTIVAL 2024

(Prevendita ufficiale su TicketOne e Vivaticket)

MARTEDÌ 20 – Ore 21:30 – Arenile del Porto – Gigi D’Alessio

DOMENICA 25 – Ore 21:30 – Arenile del Porto – Francesco De Gregori

MARTEDI’ 27 – Ore 19:00 – P.zza Pertini – Tim Summer Tour 2024 – Gonfiabili per bambini, musica live e gadget – A cura di L. C. Comunication

GIOVEDI’ 29 – Dalle ore 22:00 – Itinerante – “Notte Bianca” VI Edizione – “Fantasy Colors” (trampolieri, giocolieri, equilibristi) – Intrattenimenti di vario genere, coordinati dalle partite iva

SABATO 31 – Ore 21:30 – P.zza Sant’Antonio – “Il Gregge” – Presentazione Libro con l’autore Davide Grittani, giornalista e scrittore