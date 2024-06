L’esilarante video dei grandi della terra al G7 in Puglia doppiato da Fabio Celenza

Da Macron alla Von der Leyen, da Biden al primo ministro inglese Rishi Sunak fino ad arrivare al primo ministro giapponese Fumio Kishida. Un video esilarante che prende in giro i potenti della terra che qualche settimana fa erano impegnati in Puglia con il G7.

Fabio Celenza doppiatore italiano famoso per i suoi video, racconta ciò che i potenti della terra avrebbero mangiato in Puglia al G7, dalla Fecazz. Macron che dice “Cape de cazz che ho mangiato bene” e tante altre frasi che raccontano perfettamente la sensazione di un turista pugliese in viaggio in Puglia.