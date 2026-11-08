L’Eredità, puntate speciali dell’8 e 11 novembre: da DOC ad AIRC fino a Vittoria Puccini

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settimana speciale per L’Eredità, il quiz show condotto da Marco Liorni che continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del preserale di Rai 1. Il programma celebrerà infatti due puntate evento, tra solidarietà, spettacolo e ospiti d’eccezione.

Il primo appuntamento sarà dedicato alla raccolta fondi per la ricerca sul cancro, mentre pochi giorni dopo arriverà una delle attrici più amate del panorama italiano. Due serate pensate per unire intrattenimento e impegno sociale senza rinunciare al gioco che da anni appassiona milioni di telespettatori. Chi saranno gli ospiti delle puntate speciali? Come funzionerà la serata dedicata all’AIRC? E quale attrice sarà protagonista dell’appuntamento dell’11 novembre?

Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni protagonisti della puntata AIRC

Domenica 8 novembre L’Eredità andrà in onda con una puntata speciale organizzata a sostegno dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Per l’occasione arriveranno in studio gli attori Elisa Di Eusanio e Giovanni Scifoni, protagonisti della fiction di successo DOC. I due giocheranno insieme a cinque ricercatori dell’associazione e a cinque ex campioni del quiz.

L’obiettivo sarà quello di trasformare il divertimento in un gesto concreto di solidarietà. L’eventuale montepremi conquistato nel corso della serata verrà infatti devoluto all’AIRC.

Vittoria Puccini ospite della puntata dell’11 novembre

Mercoledì 11 novembre sarà invece la volta di Vittoria Puccini. L’attrice parteciperà a una delle prove più amate dal pubblico, la celebre Scossa, e approfitterà della presenza nel programma per presentare il film Il rumore delle cose nuove, diretto da Paolo Genovese.

Il lungometraggio vede Vittoria Puccini tra i protagonisti e arriverà nelle sale cinematografiche nei giorni successivi, rendendo l’appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati di cinema.

Il successo di L’Eredità e i 25 anni del quiz di Rai 1

Questa stagione rappresenta una tappa importante per il programma condotto da Marco Liorni. L’Eredità celebra infatti la sua venticinquesima edizione, confermandosi come uno dei quiz più longevi e amati della televisione italiana. In questi anni il format è riuscito a conquistare generazioni diverse grazie a un mix di cultura, gioco e intrattenimento.

Accanto a Marco Liorni trovano spazio le nuove professoresse Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, mentre i ballerini professionisti Amedeo Monzo e Gabriele Riccio accompagnano le coreografie del programma, contribuendo a rendere ancora più ricco uno degli appuntamenti simbolo del preserale di Rai 1.