L’Erede come finisce? Svelato il finale della serie tv di Canale 5

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L’Erede è tra le serie tv che hanno debuttato in estate nel palinsesto di Mediaset. La storia di Yildiz, Serhat e Melek troverà una risposta nel corso del finale anche se non mancheranno momenti drammatici. La protagonista giungerà addirittura a mettere in pericolo la propria esistenza pur di proteggere suo marito. La donna si schiererà contro la sua famiglia visto che i suoi sentimenti cambieranno col passare del tempo. Anche Serhat inizierà a guardare Yildiz con gli occhi dell’amore. Tra i due personaggi de L’Erede nascerà un legame molto profondo anche se la presenza di Melek continuerà ad influenzare il loro rapporto. Uno dei misteri più importanti della serie tv riguarderà il passato di Melek. Nel corso degli ultimi episodi verrà ricostruita la sua vera storia. La scoperta delle sue origini cambierà gli equilibri tra le famiglie.

L’Erede spoiler sul finale: Hicran perde la vita

Le anticipazioni sul finale de L’Erede raccontano che Akif confermerà di essere il principale antagonista, deciso a prendere il posto di Serhat. L’uomo arriverà a compiere azioni estreme pur di raggiungere il suo scopo. Inoltre molte tragedie colpiranno i protagonisti come Hicran e Asir. Quest’ultimo mostrerà un volto diverso da quello visto inizialmente mentre il suo legame con Hicran diventerà sempre più centrale nella storia. Serhat, Melek e Yildiz giungeranno vivi all’ultima puntata. A perdere la vita sarà Hicran, la quale sarà protagonista di alcuni eventi dolorosi.