L’Erede, anticipazioni 18 settembre 2026: il bacio di Serhat sconvolge Melek

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova puntata de L’Erede, in onda venerdì 18 settembre 2026 su Canale 5, promette scosse emotive e nuovi equilibri tra le famiglie Yelduran e Kordagli. Al centro della trama ci sono ancora loro: Serhat, Melek e Yildiz, protagonisti di un triangolo che si complica di episodio in episodio. Mentre Melek cerca di proteggere la sua gravidanza e il suo matrimonio, Serhat sembra aver preso una decisione definitiva.

A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa succederà quando la verità entrerà nella villa? E quali conseguenze avrà il gesto di Serhat?

Serhat decide di divorziare: il bacio con Yildiz cambia tutto a L’Erede

Serhat ha ormai scelto la sua strada: firmerà il divorzio da Melek. Non vuole più sfuggire al destino che sente di dover abbracciare, e Yildiz, innamorata e felice di essere la moglie di un Capo, è pronta a cogliere ogni segnale. Melek torna alla villa con Sultan, decisa a comunicare la gravidanza. Le due donne sperano che la notizia possa riportare Serhat sui suoi passi.

Ma ciò che trovano nella stanza al piano superiore è un colpo al cuore: Serhat e Yildiz stesi sul letto mentre si baciano. La mattina seguente Sultan prova a cacciare Yildiz, ma Serhat interviene e ammonisce la madre. Melek pretende una spiegazione, e Serhat gliela dà senza esitazioni: accetterà il divorzio perché non può più renderla felice. Per Yildiz è il segnale che aspettava. Convinta che Serhat si stia innamorando di lei, gli impone una condizione: non sarà più la sua consorte senza un matrimonio ufficiale. Se la vuole davvero, dovrà divorziare da Melek.

Melek vuole diventare una vera moglie del Capo: Sultan la addestra

Ferita ma determinata, Melek decide di non arrendersi. Vuole capire cosa significa essere la moglie di un Capo e chiede aiuto proprio a Sultan, che accetta con piacere. La prima lezione è simbolica: Melek deve iniziare a chiamarla “Madre”. La seconda è molto più dura: imparare a sparare, perché una moglie del Capo deve saper difendere la famiglia anche con un’arma.

Intanto, alla riunione dei Capi, Serhat conosce Yildirim, l’erede del Capo Fahri e proprietario della scuola frequentata da Yildiz. A sorpresa compare anche Dalyan, che chiede la nomina a Capo, alimentando nuove tensioni tra le famiglie.

Hatcik e Yusuf in pericolo: Sultan prepara un matrimonio forzato

La trama parallela di Hatcik e Yusuf raggiunge un punto critico. Sultan ha scoperto la loro relazione e la considera un tradimento. Per questo organizza un tranello: annuncia ai genitori adottivi di Hatcik e a Serhat di aver trovato un pretendente che la ragazza dovrà sposare.

Yusuf, disperato, chiede aiuto a Melek. Lei promette di portare Hatcik al bazaar, dove lui potrà raggiungerla e tentare la fuga. Nel frattempo, la tensione tra Kordagli e Yelduran continua a crescere, mentre le scelte di Serhat rischiano di incendiare ulteriormente gli equilibri già fragili.

L’Erede: dove vederla in onda e in streaming

La serie va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale 5, dalle 21:00, con tre nuovi episodi. Tutte le puntate sono disponibili anche su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere gli episodi già trasmessi e seguire la storia di Melek, Serhat, Yildiz e delle due famiglie anche da smartphone, tablet e smart TV.