Leo Gassmann, che gossip! La nuova fidanzata è una star internazionale

Leo Gassman, figlio dell’acclamato attore Alessandro Gassman, ha finalmente ritrovato l’amore dopo la fine della sua relazione con la collega Enula, ex allieva di Amici 20. La storia tra Leo e Enula è stata caratterizzata da alti e bassi, durando diverso tempo. Sebbene la relazione fosse iniziata prima che Enula entrasse nel talent show di Maria De Filippi, durante la sua permanenza nella scuola, la cantante aveva avuto un breve flirt con il ballerino Alessandro Cavallo. Tuttavia, una volta terminato il programma, Enula era tornata da Leo, ma alla fine la loro storia è giunta al capolinea pochi mesi dopo.

Dopo la separazione da Enula, Leo ha mantenuto un profilo discreto riguardo alla sua vita sentimentale. Tuttavia, recentemente è stato avvistato per la prima volta in compagnia della sua nuova fidanzata, Maia Reficco, dalle pagine del settimanale Chi. Le foto pubblicate sulla rivista li ritraggono innamorati mentre si godono un brunch e si scambiano tenere effusioni.

Leo Gassman trova di nuovo l’amore dopo la fine della storia con Enula

Maia Reficco è un’attrice argentina di grande talento, nota per il suo lavoro in diversi show popolari nel suo Paese. È diventata particolarmente apprezzata dalle generazioni più giovani grazie alle sue interpretazioni in serie come Kally’s Mashup, trasmessa su Nickelodeon, e nel reboot della celebre serie teen Pretty Little Liars, dove ha ricoperto il ruolo di Noa.

Oltre alla recitazione, Maia è anche una talentuosa cantante. Ha iniziato a studiare canto con Eric Vetro, rinomato coach vocale di star internazionali come Ariana Grande, Camila Cabello e Shawn Mendes, quando aveva solo 15 anni. Nel periodo tra il 2018 e il 2021, ha pubblicato tre singoli di successo: “Tuya”, “De ti” e “Tanto Calor”.

Leo e Maia sembrano essere una coppia affiatata, condividendo una passione comune per l’arte e lo spettacolo. I fan non vedono l’ora di vedere cosa riserverà loro il futuro insieme.