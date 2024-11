Legge di Bilancio, incontro al Circolo Pd di Manfredonia con l’On. Ubaldo Pagano

Si torna a parlare di politica nazionale e di riflessi sulla vita quotidiana al circolo Pd ‘Giorgio La Pira’ di Manfredonia, che venerdì 22 novembre a partire dalle ore 19.00 ospita il deputato Ubaldo Pagano, capogruppo democratico nella Commissione bilancio della Camera.

Al centro dell’incontro la discussione su un Paese da ripensare, alle prese con l’ennesimo taglio governativo sui servizi ai cittadini, con una legge di bilancio che ancora una volta accentua le disuguaglianze togliendo fondi ai servizi, a partire dalla sanità e dal sociale, e che penalizza una volta di più il Mezzogiorno.

Una sanità che vedrà crescere il suo budget di una cifra ampiamente insufficiente per coprire il fabbisogno, con liste d’attesa sempre più lunghe, che insieme ai tragici tagli agli enti locali, rischia di avere conseguenze devastanti sui servizi di welfare e di accentuare la crisi di un SSN già in enorme difficoltà, con il rischio concreto di mettere in pericolo il diritto alla salute degli italiani.

Una manovra dunque che infligge una serie di colpi letali ai servizi pubblici, con le tante promesse fatte al Mezzogiorno che cadono nel dimenticatoio, con risorse ancora inferiori a quelle ridicole stanziate lo scorso anno e tagli indiscriminati alle Regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni d’Italia, che gli enti locali saranno costretti a pagare, tagliando servizi fondamentali ai cittadini, visto che sarà su di loro che si ripercuoterà la mannaia da miliardi di euro a Ministeri, Regioni e Comuni.

“Risorse in meno per servizi pubblici essenziali, dalla scuola ai trasporti, fino alla sanità – il commento del segretario cittadino Matteo Panza – con gli enti territoriali messi spalle al muro da una manovra che rischia di mettere la pietra tombale sulla crescita del Mezzogiorno. Il Partito Democratico è pronto a fare la propria parte, con un pacchetto di proposte che consentano di ripensare profondamente la sanità, le imprese, l’istruzione e i servizi pubblici locali, per impedirne il definitivo collasso”.