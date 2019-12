Le serie Tv più attese del 2020

Un altro anno ricco di appassionanti nuove Serie TV è alle porte e se a Capodanno brinderete anche per questo, tranquilli: capiamo la vostra situazione meglio di chiunque altro. Complici i servizi di video in streaming (inclusi alcuni nuovi appena arrivati o in arrivo), che sappiamo stanno richiamando a sé sempre più appassionati, le proposte sono numerose e dei generi più svariati. Si va dalle vicende in costume ambientate in tempi lontani alla visione futuristica di una crociera nello spazio, dagli incubi di case infestate da presenze oscure a quelli di un mondo minacciato da un quarto Reich, dal dramma del contrasto all’immigrazione e le sue conseguenze alle dinamiche dei sistemi criminali visti dalla prospettiva più ampia dei traffici internazionali di cocaina, oltre all’inizio di una nuova fase per le storie Marvel in tv.

Ritratti coraggiosi, fantasiosi o attualissimi, spesso popolati di nomi noti e apprezzati per il talento. Insomma, il piccolo schermo è ancora una volta, oggi più di prima, la destinazione preferita per chi le storie le racconta e chi semplicemente ama seguirle.

Ma quali guardare? I numeri sono da capogiro. Ormai viaggiamo sull’ordine del mezzo migliaio di sceneggiati e questa guida, come ogni anno in questo periodo, vi aiuterà ad appuntare sull’agenda nuova di zecca le Serie TV del 2020 che, proprio no, non bisognerà perdere.