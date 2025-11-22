Eventi Manfredonia

Redazione22 Novembre 2025
Le sagre della Parrocchia San Camillo de Lellis a Manfredonia

SABATO 22 NOVEMBRE

📆 SAGRA delle PETTOLE e delle CASTAGNE 🌰🍁🌰🍁🌰🍁

📍Dalle 18,30 fino alle 19,30,

⛪ davanti all’ingresso principale della Chiesa

📌 costi:

– 1 kg di pettole + 1 cono di castagne + 1 bicchiere di vino € 10

– 1 kg di pettole € 8

– 1 cono di castagne abbondante € 5

DOMENICA 23 NOVEMBRE

📆 SAGRA dei DOLCI NATALIZI

📍Dalle 8,30 fino alle 12 e poi in serata

⛪ davanti all’ingresso principale della Chiesa

– un vassoio con cartellate insieme ad

– un vassoio con mustacciul e cavezuncedd

€ 10

Il ricavato andrà alle necessità della parrocchia 🤗

