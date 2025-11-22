Eventi Manfredonia
Le sagre della Parrocchia San Camillo de Lellis a Manfredonia
SABATO 22 NOVEMBRE
SAGRA delle PETTOLE e delle CASTAGNE
Dalle 18,30 fino alle 19,30,
davanti all’ingresso principale della Chiesa
costi:
– 1 kg di pettole + 1 cono di castagne + 1 bicchiere di vino € 10
– 1 kg di pettole € 8
– 1 cono di castagne abbondante € 5
DOMENICA 23 NOVEMBRE
SAGRA dei DOLCI NATALIZI
Dalle 8,30 fino alle 12 e poi in serata
davanti all’ingresso principale della Chiesa
– un vassoio con cartellate insieme ad
– un vassoio con mustacciul e cavezuncedd
€ 10
Il ricavato andrà alle necessità della parrocchia