Le ragioni del Sì e del No al Referendum: confronto a Manfredonia

Evento a Palazzo Celestini Auditorium Serricchio a Manfredonia lunedì 23 febbraio alle ore 16.30

Per il Sì On. Avv. Francesco Paolo Sito (Vice Ministro della Giustizia) e On. Avv. Enrico Costa (Vice Presidente Commissione Giustizia Camera Deputati). Per il No prof. Avv. Gianpaolo Impagnatiello (Presidente Comitato per il No della Provincia) e Avv. Michele Laforgia (Penalista e consigliere comunale a Bari).