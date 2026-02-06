Eventi Manfredonia

Le ragioni del Sì e del No al Referendum: confronto a Manfredonia

Redazione6 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le ragioni del Sì e del No al Referendum: confronto a Manfredonia

Referendum Giustizia: le ragioni a confronti, sì o no?

Evento a Palazzo Celestini Auditorium Serricchio a Manfredonia lunedì 23 febbraio alle ore 16.30

Per il Sì On. Avv. Francesco Paolo Sito (Vice Ministro della Giustizia) e On. Avv. Enrico Costa (Vice Presidente Commissione Giustizia Camera Deputati). Per il No prof. Avv. Gianpaolo Impagnatiello (Presidente Comitato per il No della Provincia) e Avv. Michele Laforgia (Penalista e consigliere comunale a Bari).

Redazione6 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©