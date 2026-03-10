Le ragioni del No a Manfredonia con Antoci ed altri relatori

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“LE RAGIONI DEL NO” A MANFREDONIA: ANTOCI E GLI ALTRI RELATORI APPASSIONANO PALAZZO DEI CELESTINI.

Un pubblico emotivamente coinvolto e partecipe ha caratterizzato l’incontro a sostegno del NO, in vista della consultazione referendaria per la modifica di sette articoli della Costituzione Italiana – in riferimento alla separazione delle carriere dei magistrati – svoltosi a Palazzo dei Celestini (auditorium Cristanziano Serricchio) lo scorso 7 marzo.

L’evento, fortemente voluto dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, è stato introdotto e moderato da Antonio Tasso, consigliere comunale Sipontum, tra gli organizzatori esecutivi con il collega Totaro (video completo dell’evento al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=KHHRVaoE_1g&t=912s ).

Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, e di Mario Furore, europarlamentare e coordinatore provinciale pentastellato, la platea ha ascoltato gli argomentati appelli di Leonardo Donno, deputato e coordinatore regionale del M5S, e Gianluca Totaro, consigliere comunale del movimento di Giuseppe Conte.

Punto centrale del convegno è stata l’esperienza politica e professionale di Giuseppe Antoci, europarlamentare e protagonista della lotta alle mafie – insignito di onorificenza al “Merito della Repubblica” con provvedimento di iniziativa del Presidente Sergio Mattarella -che ha appassionato e commosso i presenti con la sua testimonianza. Il suo supporto alle ‘ragioni del NO’ è stato spiegato chiaramente nel suo intervento:” …Questa riforma non migliora la vita degli italiani e non risolve le storture e i problemi del sistema giudiziario, e se il motivo non è il bene comune allora qual è?… Qualcuno vuole modificare la Costituzione per sottomettere la magistratura alla politica; questa è la risposta!”.

La dotta trattazione del tema referendario di Gianpaolo Impagnatiello (professore ordinario UniFG), il veemente ammonimento di Marco Pellegrini (deputato M5S) e la pragmatica posizione di Luigi Mazzamurro (medico e membro dell’associazione ‘Società Civile per il NO) hanno completato un appuntamento ricco di contenuti che, di certo, ha fornito ai partecipanti utili elementi per l’espressione consapevole del voto il 22 e 23 marzo 2026.