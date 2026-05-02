Sport Manfredonia
Le probabili formazioni di Acerrana-Manfredonia
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Le probabili formazioni di Acerrana-Manfredonia
In campo l’ex Amabile tra i padroni di casa. Il Manfredonia a caccia dei tre punti.
ACERRANA (4-3-3): Rizzitano, Palumbo (07), Nenci, Donnarumma, Nunzella; Amabile, Serio (05), Franci (06); Padulano, Talamo, Barbetta. Allenatore: Nappo.
MANFREDONIA (3-4-2-1): Brahja (05); Biagioni (07), Giglio, Nobile; Rondinella, Cicerelli, Ceparano, Carullo; Balba (06), Hernaiz; Urain. Allenatore: Pezzella.