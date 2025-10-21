Meteo
Le previsioni meteo per la Puglia dei prossimi giorni fino al Ponte di Ognissanti
Cosa ci riserverà l’ultima parte di ottobre ed i primi giorni di novembre dal punto di vista meteorologico in Italia? I grafici “spaghetti” visualizzano l’andamento delle temperature medie per i prossimi 15 giorni. Fonte MeteoLive.
Balza all’occhio il probabile sbalzo di temperatura che si potrebbe avere attorno a fine mese, con valori che da molto al di sopra della media balzerebbero di diversi gradi al di sotto. Quadro pluviometrico abbastanza scialbo fino al 28 ottobre, poi probabili piogge maggiormente convinte.