Le previsioni meteo della prossima settimana: grande incertezza

Ecco le previsioni meteo della prossima settimana elaborate da IlMeteo.it

Nel corso di Lunedì 24 e Martedì 25 Novembre sono previste piogge persistenti e localmente abbondanti su molte regioni del Centro Sud con il rischio di veri e propri nubifragi in particolare su Toscana, Lazio e Campania. Visti i quantitativi di pioggia non escludiamo la possibilità di locali allagamenti e frane sulle zone montuose. Sull’Appennino tornerà la neve con accumuli importanti oltre i 1500 metri.

Il Nord, al contrario, vivrà una giornata più stabile e luminosa, eccezion fatta per gli ultimi rovesci sul Triveneto, dove la neve potrà scendere fin verso i 600 metri.

La tendenza per la seconda parte della settimana vedrà un’Italia come divisa in due: da Mercoledì 26 Novembre in avanti le condizioni meteo sono infatti previste in miglioramento sulle regioni del Centro-Nord grazie all’avanzata di un timido campo di alta pressione che garantirà maggiori spazi soleggiati. Le temperature si manterranno però piuttosto basse e, soprattutto di notte e al primo mattino, saranno possibili estese gelate fin sulle aree di pianura.

Discorso diverso al Sud e sulla Sicilia dove il ciclone provocherà ulteriori piogge e temporali.