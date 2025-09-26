Meteo
Le previsioni meteo del weekend: poca pioggia sul Gargano
Venerdì 26 settembre: nubi sparse, temperature costanti o in leggero aumento rispetto alla giornata precedente. Fresco gradevole.
Sabato 27 settembre: cielo nuvoloso, probabili piogge sparse in serata. Temperature in lieve calo.
Domenica 28 settembre: nuvoloso, clima gradevole con ventilazione da NE moderata. Possibili piogge nel corso della giornata.