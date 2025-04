[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le previsioni meteo del weekend delle Palme sul Gargano

Venerdì 11 aprile: massime fino a 20 gradi o anche oltre. Cieli sereni, ma minime notturne ancora fredde.

Sabato 12 aprile: massime costanti, minime in lieve aumento. Cieli parzialmente nuvolosi.

Domenica 13 aprile: nubi sparse o nuvoloso, temperature in aumento per via delle correnti di scirocco.