Le previsioni meteo del weekend dal 21 al 23 novembre sul Gargano

Redazione21 Novembre 2025
Venerdì 21 novembre: coperto con possibile pioggia dal pomeriggio, temperature in calo, massime di 15 gradi.

Sabato 22 novembre: giornata piovosa e ventosa, crollo delle temperature con massime ad una cifra quasi ovunque sul Gargano.

Domenica 23 novembre: giornata segnata dal vento forte, piogge in esaurimento. Temperature ancora in calo.

