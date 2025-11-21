Meteo
Le previsioni meteo del weekend dal 21 al 23 novembre sul Gargano
Venerdì 21 novembre: coperto con possibile pioggia dal pomeriggio, temperature in calo, massime di 15 gradi.
Sabato 22 novembre: giornata piovosa e ventosa, crollo delle temperature con massime ad una cifra quasi ovunque sul Gargano.
Domenica 23 novembre: giornata segnata dal vento forte, piogge in esaurimento. Temperature ancora in calo.