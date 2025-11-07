Meteo

Le previsioni meteo del weekend 7-9 novembre sul Gargano

Redazione7 Novembre 2025
pioggia nebbia
7 novembre: cielo nuvoloso o coperto, massime fino a 17 gradi, minime in leggero calo. Pioggia dalla tarda serata.

8 novembre: Pioggia, a tratti intensa, per tutta la mattinata. Nuvoloso nel pomeriggio con piogge sparse, temperature minime in leggero rialzo.

9 novembre: possibile pioggia nel corso della mattinata, più intensa nel pomeriggio. Temperature massime in leggero calo.

