Meteo
Le previsioni meteo del weekend 7-9 novembre sul Gargano
7 novembre: cielo nuvoloso o coperto, massime fino a 17 gradi, minime in leggero calo. Pioggia dalla tarda serata.
8 novembre: Pioggia, a tratti intensa, per tutta la mattinata. Nuvoloso nel pomeriggio con piogge sparse, temperature minime in leggero rialzo.
9 novembre: possibile pioggia nel corso della mattinata, più intensa nel pomeriggio. Temperature massime in leggero calo.