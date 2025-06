[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le previsioni meteo del weekend 13-15 giugno sul Gargano

Venerdì 13 giugno: leggera ventilazione da NW con temperature costanti con massime fino a 35 gradi.

Sabato 14 giugno: temperature in leggero calo per via del persistere di correnti settentrionali. Cielo sereno.

Domenica 15 giugno: Cielo sereno, clima caldo.