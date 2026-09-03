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A Foggia e Vieste la terza edizione del Festival Le Giuste Parole



‘Le parole hanno un peso’, torna il Festival dell’informazione sulla violenza di genere

A Foggia e Vieste la terza edizione del Festival Le Giuste Parole, in programma il 17 e 18 settembre

‘Le parole hanno un peso’: è questo il tema scelto per l’edizione 2026 del Festival Le Giuste Parole, promosso dalla cooperativa sociale Il Filo di Arianna e dal Learning Sciences institute dell’Università degli Studi di Foggia, nell’ambito del progetto Zona Franca, sostenuto da Fondazione CON IL SUD.

Il Festival dell’informazione sulla violenza di genere, patrocinato dall’Ordine dei Giornalisti della Puglia e inserito tra gli eventi formativi accreditati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è in programma giovedì 17 settembre nel Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia e venerdì 18 settembre a Vieste.

La terza edizione si concentra sul tema del linguaggio di genere e sul ruolo che le parole assumono nella costruzione delle relazioni, delle rappresentazioni sociali e dei processi educativi, proponendo momenti di confronto tra Università, Terzo Settore, istituzioni, professionisti e territorio, con l’ambizioso obiettivo di stringere un’alleanza per trasformare il territorio in una zona franca dalla violenza.

‘Le Giuste Parole Festival’ è una delle azioni previste dal progetto Zona Franca – Luoghi sicuri e percorsi di non violenza, realizzato con il sostegno di Fondazione CON IL SUD. La cooperativa sociale Il Filo di Arianna è capofila e l’Università di Foggia è uno dei partner del progetto, insieme all’Ambito Territoriale di Vico del Gargano e alla cooperativa sociale Be Free.

Il festival è nato con l’obiettivo di promuovere una cultura del linguaggio consapevole, inclusivo, rispettoso, privo di stereotipi di genere, pregiudizi e giudizi, soprattutto nel racconto di episodi di violenza, molestie, discriminazioni, femminicidio, in linea con il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti.

Il Festival dedicato al corretto uso del linguaggio e al contrasto della violenza di genere sarà presentato lunedì 7 settembre, alle 10.30, nella Sala Consiglio del Palazzo Ateneo (via Gramsci 89, Foggia). Nell’occasione, saranno svelati gli ospiti della terza edizione e sarà illustrato nel dettaglio il programma.

Interverranno la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo; il Sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti; il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio; Annamaria Petito, Delegata del Rettore alle Politiche di genere e di Inclusione; il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, Maurizio Marangelli; la Presidente della Cooperativa sociale Il Filo di Arianna, Barbara Patetta; Giusi Antonia Toto, Professoressa Ordinaria di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Foggia e Coordinatrice del Learning Sciences institute; Luigi Traetta, Professore associato di Didattica e Pedagogia speciale presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia.