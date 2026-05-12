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“Le mafie comandano dal carcere: il Governo e l’Amministrazione Penitenziaria incapaci di garantire la sicurezza dei cittadini oltre ogni ragionevole dubbio”

“L’estorsione dal carcere di Foggia contro imprenditori foggiani, purtroppo, non è

un’eccezione. Con sempre maggiore frequenza da carceri pugliesi, campane, siciliane e

calabresi si continua a svolgere attività criminali con estorsioni e minacce. È questa solo la

punta dell’iceberg dell’emergenza sicurezza per i cittadini perché tutta questa attività

criminale si ripercuote direttamente contro chi sta fuori”.

Ad affermarlo è Aldo Di Giacomo,

segretario del F.S.A.-C.N.P.P./S.PP. (Sindacato Polizia Penitenziaria) per il quale “se viene

meno la funzione principale del carcere che è quella di mettere la criminalità in condizione

di non commettere più atti criminali e soprattutto di non seminare più paura tra cittadini,

commercianti, piccoli imprenditori, bisogna ammettere il fallimento.

Purtroppo, come

segnaliamo da tempo, le estorsioni attraverso telefonate dal carcere, come quelle accertate a

Foggia, sono diventate frequenti. Si continua a non riconoscere che l’attività di sicurezza dei

cittadini comincia dal controllo delle carceri impedendo a clan camorristi e mafiosi di intimidire le

proprie vittime. Con l’ampia diffusione di telefonini anche di ultimissima generazione e

tecnologici le minacce, le estorsioni come gli ordini agli uomini dei clan sui territori e persino

di omicidi – aggiunge – sono di ordinaria amministrazione. L’effetto immediato è quello di

incutere paura e al tempo stesso di scoraggiare la collaborazione con magistrati e forze

dell’ordine. La prima conseguenza di tutto questo è la forte riduzione di collaborazione con

inquirenti e magistrati: scoraggiati da questo andazzo in poco tempo appena il 7-8% è

disponibile alla denuncia di estorsioni e crimini.

Nella lotta alla criminalità invece di andare

avanti – evidenzia Di Giacomo – siamo tornati indietro di 20 anni. Solo l’Amministrazione

Penitenziaria, il Parlamento, la politica non se ne accorgono non affrontando radicalmente

la situazione. Tutto questo accade mentre le aggressioni e le violenze al personale

penitenziario come il ritrovamento di droga sono diventati fatti quotidiani al punto da non

avere nemmeno un rigo di giornale. Siamo al capolinea: le carceri sono diventate per boss e

capi clan un’ulteriore testimonianza di potere che ha l’effetto di seminare paura tra i cittadini.

E il Governo finge di non sapere nulla”.

Il Segretario Generale

Dott. DI GIACOMO Aldo