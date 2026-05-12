Garlasco, Sempio a Roma per la perizia psicologica

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Il delitto di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore Andrea Sempio, oggi indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, è arrivato a Roma per sottoporsi a una perizia psicologica richiesta dalla difesa. Un passaggio che arriva in un momento delicatissimo dell’indagine, dopo la chiusura degli accertamenti preliminari da parte della Procura di Pavia. Ma a pesare sulla posizione del 38enne ci sarebbero anche nuove dichiarazioni degli amici della compagnia di Marco Poggi. Le loro versioni, infatti, smentirebbero alcuni dettagli forniti dallo stesso Sempio sulla frequentazione della villetta della famiglia Poggi.

Gli amici di Sempio smentiscono parte della versione

Andrea Sempio è arrivato nella Capitale nella insieme al suo legale per sottoporsi a una consulenza psicologica di parte presso il laboratorio “Genomica” di Roma. Secondo quanto emerso, la difesa starebbe lavorando a una valutazione personologica dell’indagato per costruire la strategia difensiva dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.

L’arrivo a Roma rappresenta uno dei momenti più delicati della nuova fase investigativa aperta dalla Procura di Pavia, che nelle scorse settimane ha notificato a Sempio la chiusura delle indagini preliminari. Gli inquirenti ritengono infatti che possa essere stato lui l’autore materiale dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco.

Nel frattempo stanno facendo molto discutere le dichiarazioni rese dagli amici della storica compagnia frequentata da Marco Poggi, fratello della vittima. Ascoltati dagli investigatori, diversi componenti del gruppo avrebbero fornito una ricostruzione differente rispetto a quella raccontata da Sempio sulla frequentazione della casa dei Poggi.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore, gli amici avrebbero spiegato che il gruppo si incontrava soprattutto nei bar della zona o nelle abitazioni di altri ragazzi della compagnia, andando molto raramente nella villetta di Garlasco. Alcuni di loro hanno inoltre dichiarato di essere stati quasi esclusivamente nella saletta al piano terra o nella stanza di Marco Poggi, negando di frequentare abitualmente il piano superiore dell’abitazione.

Le nuove testimonianze si aggiungono agli elementi già raccolti dagli investigatori nelle ultime settimane, tra intercettazioni, analisi genetiche e consulenze tecniche. Intanto il caso continua a dividere l’opinione pubblica, mentre la difesa di Andrea Sempio ribadisce la totale estraneità del proprio assistito ai fatti.

Chiara Poggi sorridente (Fonte: Google)

FONTI:

TGCOM24

WIKIPEDIA

Libero