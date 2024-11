Le iniziative Unicef Foggia per la settimana dei diritti

Dal 18 novembre, eventi, incontri, laboratori e iniziative a Foggia e in tutta la Capitanata

In diversi comuni monumenti in blu il 20 novembre per la Giornata dell’Infanzia e dell’adolescenza

FOGGIA – Da lunedì 18 novembre, e per un’intera settimana, a Foggia e in più comuni della Capitanata, il Comitato Provinciale Unicef di Foggia renderà protagonisti i diritti dei bambini e quello alla maternità con una lunga serie di iniziative.

Partner della mobilitazione pro-infanzia sarà la Camera Minorile di Capitanata.

Dal 18 al 22 novembre, assieme all’Università degli Studi di Foggia (Dipartimento degli Studi Umanistici), in via Arpi, chiusa al traffico per l’occasione, l’Unicef sarà attiva sia il mattino che il pomeriggio con una postazione dove verranno organizzati laboratori sui diritti dell’infanzia e per la creazione delle Pigotte, la bambola speciale Unicef che raggiunge ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza.

Martedì 19 novembre, l’intera giornata sarà dedicata ai diritti della maternità. Interverrà anche Stefania Solare, responsabile nazionale Unicef del programma “Insieme per l’allattamento”. Nel pomeriggio, all’interno del Dipartimento, sarà inaugurato il Baby Pit Stop UNICEF (BPS), un ambiente protetto, appositamente allestito, per permettere alle mamme di allattare in serenità il loro bambino.

Diverse le iniziative anche mercoledì 20 novembre, quando si celebrerà la Giornata Internazionale per i diritti dell’Infanzia e il 30esimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite: Foggia, Cerignola, Manfredonia, Rodi Garganico, Monte Sant’Angelo, San Giovanni Rotondo, Monteleone e Mattinata hanno già aderito al “Go blu” di Unicef e ANCI e illumineranno di blu alcuni dei loro principali monumenti.

A Monte Sant’Angelo, alla presenza di Maria Emilia De Martinis presidente del Comitato Provinciale Unicef di Foggia, l’Amministrazione comunale-Assessorato al Welfare, anche quest’anno, consegnerà le pigotte ai genitori dei 58 bambini nati nel 2023 nel comune dei due siti Unesco.

Le pigotte sono state realizzate dalle donne del Centro Sociale San Michele Arcangelo e raffigurano la ‘pacchiana’, uno degli elementi del costume e delle tradizioni di Monte Sant’Angelo. Nella mattinata del 20 novembre, inoltre, a Foggia, nella sede del Distum di via Arpi 176, si svolgerà un confronto dibattito sul dramma dei bambini che vivono in zone di guerra.

Saranno presenti il giornalista Lucio Melandri Senior Emergency Coordinator UNICEF e, assieme a Unicef Foggia, le studentesse e gli studenti universitari e le sezioni 3B e 4B linguistico del Liceo Psicopedagogico “C. Poerio” già coinvolte nel progetto del Servizio civile Unicef “Costruiamo il futuro dei bambini e dei ragazzi in Italia. Promozione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Il 22 e il 23 novembre, Unicef sarà anche nel Centro commerciale Mongolfiera di Foggia con i suoi laboratori sulle pigotte. Per l’intera settimana l’Unicef sarà inoltre nel Palazzo di Città, a Foggia, per una serie di incontri con le scuole.

Il 18 novembre, sempre al fianco del Comune e della Camera Minorile di Capitanata, l’Unicef, con un autobus messo a disposizione dall’Ataf, porterà alle scuole di Foggia la mostra dedicata alla diffusione e conoscenza della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, utilizzando i testi riportati nell’opuscolo Unicef “I diritti dei bambini spiegati semplici”. Partecipando al concorso bandito da Unicef, aperto a tutte le scuole di Foggia, gli studenti potranno approfondire i singoli diritti attraverso elaborati grafici e descrittivi e quindi completare le tavole espositive.

“Quella che inizierà lunedì 18 novembre sarà una settimana bellissima, intensa e piena di iniziative che ci vedrà collaborare con il Comune di Foggia, la Biblioteca Magna Capitanata, l’Università e la Camera Minorile di Capitanata che considero presidi di legalità e riferimenti per una crescita educativa e formativa delle nostre ragazze e ragazzi”, dichiara Maria Emilia De Martinis, presidente di UNICEF Comitato Provinciale di Foggia.