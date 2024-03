Le iniziative di Cgil e Flai in Capitanata

DIRITTI IN MOVIMENTO, TRE INIZIATIVE GIOVEDÌ 28 DI CGIL E FLAI PER RAFFORZARE AZIONE E PRESENZA SUL TERRITORIO DI CAPITANATA A TUTELA DI LAVORATORI E LAVORATRICI

Diritti in movimento è il titolo scelto da Cgil, Flai per tre iniziative che si svolgeranno nella giornata di giovedì 28 marzo e rappresentano il rafforzamento del radicamento sul territorio del sindacato e l’impegno a tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolar modo nell’area dei 5 Reali Siti.

Si comincia la mattina alle ore 11 con l’intitolazione della Camera del Lavoro di Orta Nova (in via Trieste 23) al compagno Giovanni Daniele – scomparso nel 2012 all’età di 59 anni- che fu segretario regionale e della Fiom e della Flai, poi segretario confederale della Camera del Lavoro, quindi alla guida della Flai provinciale e infine direttore del Patronato Inca di Capitanata. Alla cerimonia parteciperà Luigi Daniele, figlio di Giovanni.

Alle 14 si terrà un’assemblea di lavoratori e lavoratrici che vivono nel ghetto di Borgo Mezzanone, un incontro che servirà sia a dettagliare sulle iniziative della Flai e della Cgil – nazionale e provinciale – in vista della prossima grande stagione di raccolta che a fare il punto sul confronto con le istituzioni circa i progetti previsti nel Pnrr di superamento dei villaggi informali, per politiche di abitative diffuse e un’accoglienza dignitosa.

Alle ore 17 a Carapelle si chiude il ciclo di incontri con l’inaugurazione della “Casa del Popolo” in via Lecce 12, che fungerà da riferimento per tutti i lavoratori e le lavoratrici e fungerà da sede della Cgil con servizi di tutela e assistenza per gli iscritti alla Flai e all’Alpaa, l’associazione sindacale di rappresentanza delle cosiddette figure miste, lavoratori e piccoli produttori agroalimentari.

Alle iniziative parteciperanno il segretario generale della Flai Cgil nazionale, Giovanni Mininni; la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci; il segretario generale della Cgil di Foggia, Gianni Palma; il presidente dell’Alpaa nazionale, Giuseppe Carotenuto; il segretario generale della Flai Puglia, Antonio Gagliardi; ilo segretario generale della Flai di Capitanata, Giovanni Tarantella; il coordinatore della Cgil nei 5 Reali Siti, Daniele Calamita.