Le donne di AgiAMO respingono ogni strumentalizzazione linguistica

Le donne aderenti all’associazione AgiAMO Manfredonia desiderano sostenere con fermezza che l’impiego del “maschile generico” nella comunicazione istituzionale è una consuetudine grammaticale italiana consolidata, riconosciuta dalla normativa linguistica e ampiamente utilizzata a fini di chiarezza e sintesi.

Pertanto, il termine “assessore” anche in riferimento a una collega di genere femminile, da chiunque sia stato utilizzato (consiglieri comunali o addirittura, come pare guardando il video della seduta, da un’alta carica del Consiglio stesso) non intacca in alcun modo il valore, il rispetto, le competenze e la dignità professionale delle donne a cui ci si rivolge.

Le donne di AgiAMO – professioniste, lavoratrici, madri e cittadine attive – non si sentono minimamente sminuite dall’uso di termini generici declinati al “maschile” nella quotidianità e in riferimento alle proprie funzioni; né ritengono che esso comporti una lesione dei loro diritti o della loro identità di genere. Tali argomentazioni appaiono, piuttosto, frutto di una lettura ideologica che distoglie l’attenzione dalle questioni concrete di pari opportunità.

Esprimiamo forte discordanza con la Consigliera che ha evocato un presunto “sessismo istituzionale” e con la rappresentante di un partito che, tentando di cavalcare un’onda mediatica, ha bollato la scelta terminologica come segno di “arretratezza culturale”. Tali strumentalizzazioni – purtroppo finalizzate, come detto, a risonanza mediatica – non giovano al dibattito pubblico e non favoriscono il reale progresso delle politiche di genere.

Come Associazione, invitiamo tutte le forze politiche a concentrare l’impegno su iniziative concrete:

promozione di percorsi di leadership femminile;

parità salariale e trasparenza nei processi di selezione;

politiche di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

Siamo convinte che il riconoscimento delle donne passi attraverso azioni tangibili e misurabili, non attraverso diatribe di desinenze. Il nostro impegno rimane quello di costruire, giorno dopo giorno, una comunità più equa e inclusiva, basata su rispetto, merito e collaborazione.

AgiAMO – Donne per l’azione