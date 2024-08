Le Cartolibrerie Tuppi ed il libro sospeso

A Napoli c’è la tradizione del caffè sospeso. Ci sono persone che entrano in un bar e comprano 2 caffè.



Uno lo bevono e uno lo lasciano “sospeso” per chi verrà dopo, per chi non ha i soldi, per i più poveri, per chi non se lo può permettere.

Le Cartolibrerie Tuppi di Manfredonia ha attivato questa iniziativa, per il terzo anno consecutivo, per donare libri di testo e materiale scolastico ad alunni e famiglie. Un piccolo gesto che può fare la differenza.



Il contributo è facoltativo e verrà utilizzato come credito per L’acquisto di un testo scolastico (anche usato). Ogni anno aumentano i testi donati☺️💪.