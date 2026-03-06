Lavoro

Lavoro, cercasi cuoco a Manfredonia, ecco come candidarsi

Redazione6 Marzo 2026
person putting food on plate
Photo by Sebastian Coman Photography on Unsplash
MANFREDONIA –🍝ANNUNCIO DI LAVORO – CUOCO

Struttura ricettiva e turistica è alla ricerca di un CUOCO da inserire nel proprio staff per la stagione estiva.

🔪 Mansioni principali

  • Preparazione dei pasti per gli ospiti del villaggio
  • Gestione e organizzazione della cucina
  • Collaborazione con lo staff di sala
  • Rispetto delle norme igienico-sanitarie (HACCP)

👨‍🍳 Requisiti

  • Esperienza pregressa nel ruolo (preferibile in strutture turistiche o ristorazione collettiva)
  • Capacità di lavorare in autonomia
  • Serietà, affidabilità e spirito di collaborazione
  • Disponibilità per il periodo stagionale

📅 Periodo di lavoro

  • Da 01/06/2026 a 05/09/2026
  • Possibilità di accordi su durata e turni

💼 Cosa offriamo

  • Contratto stagionale
  • Ambiente di lavoro serio e organizzato
  • Retribuzione commisurata all’esperienza

📩 Come candidarsi

Inviare il proprio curriculum o una breve presentazione a:
📧 giuseppedelvecchio73@gmail.com
📞 380.2305817

