Lavoro
Lavoro, cercasi cuoco a Manfredonia, ecco come candidarsi
MANFREDONIA –🍝ANNUNCIO DI LAVORO – CUOCO
Struttura ricettiva e turistica è alla ricerca di un CUOCO da inserire nel proprio staff per la stagione estiva.
🔪 Mansioni principali
- Preparazione dei pasti per gli ospiti del villaggio
- Gestione e organizzazione della cucina
- Collaborazione con lo staff di sala
- Rispetto delle norme igienico-sanitarie (HACCP)
👨🍳 Requisiti
- Esperienza pregressa nel ruolo (preferibile in strutture turistiche o ristorazione collettiva)
- Capacità di lavorare in autonomia
- Serietà, affidabilità e spirito di collaborazione
- Disponibilità per il periodo stagionale
📅 Periodo di lavoro
- Da 01/06/2026 a 05/09/2026
- Possibilità di accordi su durata e turni
💼 Cosa offriamo
- Contratto stagionale
- Ambiente di lavoro serio e organizzato
- Retribuzione commisurata all’esperienza
📩 Come candidarsi
Inviare il proprio curriculum o una breve presentazione a:
📧 giuseppedelvecchio73@gmail.com
📞 380.2305817