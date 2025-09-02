Lavori AQP sulla panoramica di Monte Sant’Angelo, senso unico alternato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

LAVORI AQP SULLA PANORAMICA DI MONTE SANT’ANGELO, DAL 3 AL 10 SETTEMBRE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA

Per consentire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete idrica a cura di Acquedotto Pugliese, nei giorni dal 3 al 10 settembre 2025 sarà istituito il senso unico alternato di marcia sulla strada Panoramica Sud, nel tratto compreso tra via Montessori e la scalinata di via della Discesa.

La decisione – formalizzata con l’Ordinanza n. 61 della Responsabile del settore Sicurezza, Viabilità e SUAP – è resa necessaria a seguito dei lavori programmati dalla ditta incaricata, finalizzati allo spostamento e alla riparazione di un tronco idrico.

La circolazione sarà regolata tramite semafori o movieri e adeguata segnaletica stradale.

Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione e al rispetto delle disposizioni per garantire la sicurezza del cantiere, dei pedoni e degli automobilisti.

L’Ordinanza https://bit.ly/462iZ4c