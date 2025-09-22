Meteo
L’autunno parte con il caldo al sud: quando arriva il fresco?
L’autunno parte con il caldo al sud ed in provincia di Foggia dove le temperature, nelle zone interne, potrebbero superare anche i 30 gradi.
Ma quando ci sarà il calo delle temperature anche al meridione?
Mappe alla mano, il calo delle temperature comincerà da mercoledì sera e sarà piuttosto significativo su tutto il meridione.
A partire da giovedì 25 settembre, le massime potrebbero risultare già di 6-7°C più basse rispetto ai giorni precedenti, decretando la fine del caldo africano e l’avvio del primo vero clima autunnale anche per il meridione.