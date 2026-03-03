[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laurea Honoris Causa a Pierfrancesco Favino: l’Università di Foggia avvia l’iter per il conferimento del prestigioso riconoscimento

Foggia, 3 marzo 2026. Il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione ha deliberato quest’oggi, all’unanimità, in seduta straordinaria, di proporre il conferimento della Laurea Honoris Causa in Filologia, Letterature e Storia a Pierfrancesco Favino.

La proposta presentata dalla Direttrice prof.ssa Barbara De Serio e pienamente condivisa con il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio, sarà sottoposta al Senato Accademico nella seduta dell’11 marzo p.v. e, successivamente, trasmessa al Ministero dell’Università e della Ricerca per il perfezionamento dell’iter previsto dalla normativa vigente.

Con tale iniziativa, l’Università di Foggia riafferma il proprio ruolo di presidio culturale impegnato a valorizzare personalità che, attraverso l’eccellenza del proprio percorso professionale, contribuiscono alla diffusione della cultura e al consolidamento della memoria storica.

La motivazione del riconoscimento sottolinea come Pierfrancesco Favino si sia affermato nel panorama artistico contemporaneo non soltanto quale interprete di straordinaria versatilità, ma quale autorevole mediatore della memoria storica e culturale attraverso il teatro, il cinema e la televisione. La sua capacità di dare corpo a figure complesse e di restituire profondità a narrazioni centrali per l’identità collettiva configura un dialogo fecondo tra filologia della parola, letteratura come espressione dell’esperienza umana e storia come patrimonio condiviso.

La carriera di Favino si distingue per il rigore interpretativo e l’accuratezza nella ricostruzione dei contesti culturali e linguistici dei personaggi rappresentati, in un approccio che richiama i fondamenti stessi della filologia e degli studi storici: analisi delle fonti, comprensione critica dei testi e trasmissione consapevole del sapere. In tale prospettiva, la pratica artistica si eleva a strumento di formazione e sensibilizzazione culturale, capace di restituire vitalità a epoche, opere e vicende decisive della nostra tradizione.

Il conferimento del prestigioso titolo assume, infine, un significato peculiare per il legame personale che unisce l’artista alla Capitanata: un rapporto che rafforza il valore simbolico della proposta, quale punto d’incontro tra eccellenza artistica e identità territoriale.