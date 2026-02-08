Sport Manfredonia

L’assistente Albulen Muca toglie due punti a Manfredonia e ne regala uno all’Afragolese

Redazione8 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’assistente Albulen Muca toglie due punti a Manfredonia e ne regala uno all’Afragolese

Sembra un titolo forzato, ma in realtà al Miramare è successo questo: un assistente, totalmente fuori contesto dal primo all’ultimo minuto, proprio al 99′ decide di alzare la bandierina con un giocatore che parte due metri dietro l’avversario, prima di gonfiare la rete.

Tra Manfredonia ed Afragolese è una gara di nervi al Miramare con i sipontini padroni del campo, ma che riescono a rendersi molto pericolosi solo dopo l’espulsione di Senese al 56′.

Al 90′ il meritato vantaggio con una perla del solito Urain, ma al 97′ una sbandata sulla corsia di destra regala a Gioielli l’insperato gol del pari.

Al 99′ il fattaccio che, di fatto, decide l’incontro.

L’assistente Albulen Muca di Alessandria riposerà per qualche turno? Ne avrebbe bisogno…

Redazione8 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©