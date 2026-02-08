L’assistente Albulen Muca toglie due punti a Manfredonia e ne regala uno all’Afragolese
L’assistente Albulen Muca toglie due punti a Manfredonia e ne regala uno all’Afragolese
Sembra un titolo forzato, ma in realtà al Miramare è successo questo: un assistente, totalmente fuori contesto dal primo all’ultimo minuto, proprio al 99′ decide di alzare la bandierina con un giocatore che parte due metri dietro l’avversario, prima di gonfiare la rete.
Tra Manfredonia ed Afragolese è una gara di nervi al Miramare con i sipontini padroni del campo, ma che riescono a rendersi molto pericolosi solo dopo l’espulsione di Senese al 56′.
Al 90′ il meritato vantaggio con una perla del solito Urain, ma al 97′ una sbandata sulla corsia di destra regala a Gioielli l’insperato gol del pari.
Al 99′ il fattaccio che, di fatto, decide l’incontro.
L’assistente Albulen Muca di Alessandria riposerà per qualche turno? Ne avrebbe bisogno…