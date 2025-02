[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Questa mattina il nostro team di Daunia TuR APS era alla Laguna del Re con Maria Luisa Cocozza (giornalista del #Tg5 e conduttrice de “L’Arca di Noè”) per una puntata che andrà in onda tra circa un mese che parlerà del nostro territorio. Sempre in prima linea per promuovere e valorizzare Manfredonia e la Puglia