L’app per saltare la fila arriva finalmente anche a Manfredonia. Scaricala e scopri già chi ha aderito.

Lo Spazio Enel GBC, da sempre al passo dell’innovazione digitale, è il primo Store a Manfredonia ad aprire a Ufirst, l’app di prenotazione appuntamenti che fa la fila per te, inviandoti una notifica di promemoria 10 minuti prima del tuo turno, così da evitare assembramenti in strada e in Store, nel pieno rispetto della normativa COVID.

Il sistema di prenotazione Ufirst è presente ormai in tutte le più grandi realtà commerciali delle città italiane e, grazie allo Spazio Enel GBC, da oggi anche tu qui a Manfredonia potrai usufruire di questo servizio innovativo.

Scaricando Ufirst da App Store o Google Play sul tuo Iphone o Smartphone, lo Spazio Enel GBC ti offre in esclusiva cittadina la possibilità di organizzare al meglio i tuoi appuntamenti in Store nel giorno e nell’orario per te più comodo, garantendoti sempre un servizio in linea con le tue esigenze, il tutto con un semplice click comodamente da casa.

Scopri tutti i vantaggi di Enel LUCE 30 ed Enel GAS 30: per te il 30% di sconto sul prezzo sul prezzo della componente energia e materia prima gas bloccato per i primi 12 mesi di fornitura.

Vieni a trovarci nello Spazio Enel GBC, chiamaci allo 0884 / 513296 o prenota il tuo appuntamento presso Spazio Enel GBC con l’app Ufirst.

You… first! Ti Aspettiamo!