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L’apice del primo caldo stagionale tra oggi e domani
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L’apice del primo caldo stagionale tra oggi e domani
Tra oggi e domani ci sarà l’apice del primo caldo stagionale secondo MeteoLive.
Avremo inoltre l’aggravante dell’aumento del tasso di umidità, che renderà il caldo a tratti opprimente, specie sulle pianure del nord.
Più a sud, sarà FASTIDIOSO sul Foggiano e sulla bassa Lucania.
Infatti il caldo sarà presente anche al Sud specie sulla Puglia e sulla Lucania, con il termometro che potrebbe arrampicarsi fino a 34°. Si starà meglio solo in prossimità delle aree montuose e localmente sui tratti di costa non soggetti a compressione adiabatica.
Al Sud le temperature perderanno qualche grado da venerdì.