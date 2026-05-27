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L’apice del primo caldo stagionale tra oggi e domani

Tra oggi e domani ci sarà l’apice del primo caldo stagionale secondo MeteoLive.

Avremo inoltre l’aggravante dell’aumento del tasso di umidità, che renderà il caldo a tratti opprimente, specie sulle pianure del nord.

Più a sud, sarà FASTIDIOSO sul Foggiano e sulla bassa Lucania.

Infatti il caldo sarà presente anche al Sud specie sulla Puglia e sulla Lucania, con il termometro che potrebbe arrampicarsi fino a 34°. Si starà meglio solo in prossimità delle aree montuose e localmente sui tratti di costa non soggetti a compressione adiabatica.

Al Sud le temperature perderanno qualche grado da venerdì.