This is Me torna il 7 dicembre: quando inizia la nuova edizione con Silvia Toffanin

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This is Me si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione affidata ancora una volta a Silvia Toffanin. Dopo il successo delle stagioni precedenti, il programma sarebbe pronto a riprendere il suo spazio nel palinsesto Mediaset con alcune novità che riguardano sia la collocazione sia i protagonisti della trasmissione.

Le ultime indiscrezioni indicano una data precisa per il debutto di This is Me, scelta in una serata particolarmente favorevole dal punto di vista televisivo. Una mossa che potrebbe consentire a Canale 5 di intercettare una platea molto ampia. Quando inizia la nuova edizione di This is Me? Perché Mediaset avrebbe scelto proprio il 7 dicembre? E quali artisti potrebbero salire sul palco del programma?

This is Me: perché il debutto sarebbe fissato al 7 dicembre

Secondo le indiscrezioni, This is Me potrebbe debuttare lunedì 7 dicembre in prima serata su Canale 5.

Se l’ipotesi dovesse trovare conferma, il programma cambierebbe giorno di messa in onda rispetto alle precedenti edizioni. La scelta del lunedì consentirebbe a This is Me di inaugurare il periodo natalizio con una puntata speciale ricca di ospiti e performance.

Per il momento non esistono conferme ufficiali da parte di Mediaset, ma la data del 7 dicembre viene indicata come la più probabile per il ritorno dello show.

This is Me: la strategia di Canale 5 contro la Prima della Scala

La possibile collocazione non sembra casuale. Il 7 dicembre Rai 1 dedica infatti gran parte del proprio palinsesto alla tradizionale Prima della Scala, appuntamento che ogni anno occupa diverse fasce orarie della rete ammiraglia. In queste occasioni il pubblico generalista tende a distribuirsi anche sugli altri canali.

Proprio per questo motivo Canale 5 potrebbe puntare e come uno dei programmi di punta della serata. La presenza dello show di Silvia Toffanin permetterebbe alla rete di presidiare il prime time con una proposta di forte richiamo.

Chi ci sarà nella nuova edizione

Anche nella nuova stagione dovrebbe continuare a raccontare il talento attraverso musica, spettacolo e testimonianze.

Il programma non dovrebbe limitarsi agli ex protagonisti di Amici, ma accogliere artisti provenienti da mondi diversi dello spettacolo e della musica. Tra i nomi circolati nelle ultime ore figurano Elisa e Andrea Bocelli, che potrebbero prendere parte alle puntate della nuova edizione.

Questa apertura a ospiti esterni rappresenta una naturale evoluzione di This is Me, nato come celebrazione degli ex allievi del talent di Maria De Filippi e diventato nel tempo uno show dedicato al talento in tutte le sue forme. Proprio questa formula ha contribuito al successo di This is Me, che ora punta a confermarsi anche nella nuova stagione televisiva.