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L’animalista Enrico Rizzi ad Apricena: “Vedete dove ha vissuto questo cane per tre anni”

Per tre anni è stato costretto a vivere chiuso in un balcone, in mezzo alle proprie feci.

Poi è bastato che si sapesse del mio arrivo perché, in poche ore, si attivassero Carabinieri, Polizia Locale e ASL.

Oggi la notizia più importante è una sola: questo cane è finalmente salvo ed è nel rifugio gestito da un’associazione animalista locale. Ho visitato al volo la struttura e gli animali, meno di cento, sono tenuti davvero bene.

Adesso, però, qualcuno dovrà spiegare ai cittadini perché per tre anni nessuno è riuscito a fare ciò che è stato fatto nel giro di poche ore.

Sto infatti andando dai carabinieri a denunciare tutti perché tre anni di ritardo sono ingiustificabili.

Enrico Rizzi