L’animalista Enrico Rizzi ad Apricena: “Vedete dove ha vissuto questo cane per tre anni”
L’animalista Enrico Rizzi ad Apricena: “Vedete dove ha vissuto questo cane per tre anni”
Per tre anni è stato costretto a vivere chiuso in un balcone, in mezzo alle proprie feci.
Poi è bastato che si sapesse del mio arrivo perché, in poche ore, si attivassero Carabinieri, Polizia Locale e ASL.
Oggi la notizia più importante è una sola: questo cane è finalmente salvo ed è nel rifugio gestito da un’associazione animalista locale. Ho visitato al volo la struttura e gli animali, meno di cento, sono tenuti davvero bene.
Adesso, però, qualcuno dovrà spiegare ai cittadini perché per tre anni nessuno è riuscito a fare ciò che è stato fatto nel giro di poche ore.
Sto infatti andando dai carabinieri a denunciare tutti perché tre anni di ritardo sono ingiustificabili.
Enrico Rizzi