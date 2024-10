Landella sullo scioglimento del Comune di Foggia: “Ricorso al Consiglio di Stato”



Il prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, difensore del sindaco dott. Franco Landella, in merito alla

sentenza del TAR con la quale viene confermato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune

di Foggia, evidenzia come “non possa riscontrarsi dalle risultanze istruttorie fondanti la motivazione

dei provvedimenti impugnati, una partecipazione attiva dell’amministrazione nelle associazioni

criminali richiamate.



Al più potrebbe trattarsi di un omesso controllo, peraltro non decisivo, in ogni

caso inidoneo a giustificare il provvedimento di scioglimento”. Non può condividersi, pertanto, la

ricostruzione fornita dal Tar che, nel respingere il ricorso proposto dal dott. Landella, riprende la

motivazione frammentaria e incompleta della Prefettura di Foggia, dalla cui relazione si fotografa

chiaramente la presenza di meri episodi non qualificabili alla stregua di “concreti, univoci e rilevanti

elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata “.



“Il ricorso al TAR contro lo scioglimento per infiltrazioni del Comune di Foggia- dichiara il dott.

Landella – è stato da me presentato come libero cittadino, nella profonda convinzione che

esistessero i presupposti per essere accolto ma con la consapevolezza, considerando le

innumerevoli pronunce precedenti, che la strada per ottenere Giustizia sarebbe stata ben più lunga.

Avverso questa sentenza è mia intenzione, anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte,

proporre ricorso in Consiglio di Stato, continuando a credere e ad essere convinto che sebbene il

percorso per la ricerca della verità sia stretto e tortuoso, vale sempre la pena percorrerlo.



D’altro canto resta la profonda e condivisa, ormai da tanti, convinzione, circa l’abnormità del

provvedimento con la concreta speranza che le parole del Ministro Piantedosi e dell’On. Mauro

Dattis, vice presidente della commissione antimafia, possano tradurre in fatti l’annuncio di una

necessaria e non più procrastinabile riforma della normativa che mette in ginocchio intere comunità,

sciogliendo le Amministrazioni comunali, in base a un principio inaccettabile del “più probabile che

non”.



Tutti i Comuni d’Italia e soprattutto quelli del Sud, infatti, possono essere sciolti, semplicemente

ipotizzando in maniera generica le probabilità d’infiltrazione, con un provvedimento, definito

“preventivo”, da parte dei prefetti e del Ministero dell’Interno.



Un provvedimento di cui sono evidenti, soprattutto, le conseguenze devastanti per un’intera

comunità e per gli amministratori e le loro famiglie che, con tale misura, vengono stigmatizzati come

“mafiosi” senza che, in molti casi come nel mio, non siano stati dimostrati collegamenti, né diretti

né indiretti, con qualsiasi organizzazione criminale.

La sentenza del TAR nei miei confronti rileva esclusivamente, come si legge, una “completa

inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e

di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune”.



Oggi, con orgoglio, rivendico che ove mai fosse vero che io sia stato “inadeguato” nel vigilare e

verificare la burocrazia e i gestori di pubblici dei servizi del Comune, però sono stato adeguato, atti

alla mano, a risanare i conti delle due ex municipalizzate Ataf e Amgas le quali all’indomani del mio

insediamento, versavano in uno stato economico fallimentare.



Con orgoglio rivendico di essere riuscito, considerando la disastrosa situazione economica del

Comune di Foggia ereditata dalle precedenti amministrazioni, pari a 87milioni di euro di DEBITI, ad

aver lasciato nelle casse comunali, dopo 7 anni della mia amministrazione, un ATTIVO di circa 80

milioni di euro.



Mentre ero “inadeguato” a controllare la burocrazia dell’ente, programmavo e realizzavo opere

pubbliche di cui oggi, qualcuno con scarso successo, tenta d’intestarsi.

Con orgoglio rivendico durante i miei 7 anni di amministrazione, di non aver mai aumentato la Tari,

le tariffe dei parcheggi o qualsiasi imposta diretta o indiretta a differenza di altri e di non aver

abusato di lavori di somma urgenza che nel passato hanno lasciato invece, in maniera spregiudicata

ed illegittima, una debitoria considerevole.

Per “OMESSA VIGILANZA”, con altra sentenza, sono stato dichiarato incandidabile e mi domando:

“come può un Sindaco, impegnato a garantire alla sua collettività l’esistenza di servizi fondamentali,

a lavorare cercando di realizzare concreti progetti di sviluppo, a rispettare i saldi di bilancio, sapere

se un funzionario o un dirigente non ha chiesto il certificato antimafia? Come può vigilare un

Sindaco, se il compagno di un Consigliere, esterna in maniera confidenziale, il suo disappunto

sull’azione dell’amministrazione ad implementare il Servizio di video sorveglianza? Come fa un

Sindaco a sapere se un Consigliere eletto dal popolo ha parentele scomode e a verificare che

quest’ultimo possa subire pressioni da organizzazioni criminali? E, soprattutto, perché deve pagare

un’intera comunità e non i singoli dipendenti o i singoli amministratori che potrebbero avere dei

collegamenti con le organizzazioni criminali? Potrei sollevare numerosi quesiti a tal proposito e

potrei dimostrare all’infinito, con fatti e atti, che non vi è stata alcuna influenza sulla mia attività

comunale da parte delle organizzazioni criminali. Infatti non vi è stata nei 7 anni nessuna indagine o

rinvii a giudizio da parte della magistratura che ipotizzi collegamenti con la mafia, come di recente

è successo a Bari o come è successo anche a Foggia ma prima della mia gestione (il riferimento è a

quanto successo all’ex Amica come riportato nella sentenza dall’Autorità Giudiziaria). Inoltre nel

periodo di bonifica da parte dei Commissari, non è stato revocato nessun atto della mia gestione in

autotutela.



Spero che coloro che hanno tifato per lo scioglimento e hanno sollecitato e utilizzato i vari livelli

istituzionali per raggiungere questo obbiettivo, alimentando il pregiudizio ed il sospetto di una

possibile infiltrazione, possano rivedere la propria coscienza per il male che hanno fatto alla città di

Foggia.

Io continuerò la mia battaglia nelle aule competenti, nel massimo rispetto delle Istituzioni e nella

ferma convinzione che il tempo sarà galantuomo e la giustizia farà il suo corso