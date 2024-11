L’Amica Geniale 4 anticipazioni: Elena svela un tradimento inaspettato

L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta tornerà lunedì 2 dicembre con la quarta puntata, in onda su Rai1 alle 21:30. Gli spettatori assisteranno a momenti cruciali nei sette e ottavi episodi intitolati rispettivamente “Il ritorno” e “L’indagine”. Elena, interpretata da Alba Rohrwacher, scoprirà tramite Antonio che Nino, il suo ex, l’ha tradita ripetutamente. Furiosa e sconvolta, decide di vendicarsi, trascorrendo una notte con Antonio. Passato un po’ di tempo, Nino torna nella vita di Elena, ma lei si rende conto di non provare più nulla per lui e lo lascia andare, sentendosi finalmente libera dal legame che li univa.

L’Amica Geniale 4, problemi legali per Elena, Lila si prende cura delle sue figlie

Nell’ottavo episodio de L’Amica Geniale 4, Elena è coinvolta nella promozione del suo romanzo, ma deve anche affrontare problematiche legali, poiché Carmen l’ha querelata per diffamazione, un’insidia orchestrata dai Solara. Nel frattempo, Lila si prende cura delle figlie di Elena, mentre Imma, una delle protagoniste, si ammala di polmonite. Con tensioni personali e professionali che si intrecciano, la trama si fa sempre più avvincente. Non perdete l’appuntamento per scoprire i dettagli di queste intense vicende!