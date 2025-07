L’amaro del capo compra la Cinzano, la conquista del sud che rileva un pezzo di storia del nord

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Un’operazione storica scuote il panorama italiano del beverage: il Gruppo CAFFO 1915, colosso calabrese noto per l’iconico Amaro del Capo, ha acquisito da Campari Group i prestigiosi marchi Cinzano e Frattina per circa 100 milioni di euro. Questa mossa strategica non è solo un affare economico di rilievo, ma simboleggia una “rivincita del Sud” che investe e conquista, ribaltando la tradizionale dinamica economica italiana.

Cinzano, fondata nel 1757 a Torino, rappresenta un pezzo di storia enologica e liquoristica del Nord Italia, con una consolidata presenza globale. L’acquisizione da parte di un’azienda radicata nel profondo Sud come CAFFO, con sede a Limbadi (Vibo Valentia), segna un importante traguardo per l’industria calabrese e meridionale.

Nuccio Caffo, amministratore delegato del Gruppo, ha sottolineato l’importanza di questa operazione per l’espansione internazionale dell’azienda. L’integrazione di un brand storico e riconosciuto come Cinzano rafforzerà significativamente la proiezione globale del Gruppo CAFFO e dei suoi prodotti di punta, portandoli in oltre 100 mercati. Questo passo consolida il ruolo del Gruppo CAFFO come protagonista sul mercato nazionale e internazionale, dimostrando la vitalità e la visione strategica delle imprese del Mezzogiorno.