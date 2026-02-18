L’Agenzia delle Entrate assume: pronti oltre 2.300 posti di lavoro

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

C’è un’ottima notizia per chi sta cercando un impiego stabile: l’Agenzia delle Entrate ha dato il via a un grande piano di assunzioni. Si parla di oltre 2.300 nuovi posti di lavoro con contratto a tempo indeterminato (il cosiddetto “posto fisso”).

Questa è un’occasione importante per tantissimi giovani e professionisti che sognano di entrare nella Pubblica Amministrazione. L’obiettivo dell’Agenzia è rinnovare i propri uffici e offrire servizi migliori ai cittadini in tutta Italia.

Chi sono i profili ricercati e cosa serve per partecipare

La maggior parte dei posti disponibili riguarda la figura del funzionario. Anche se i dettagli precisi si trovano nei singoli bandi, la ricerca si rivolge principalmente a chi ha una laurea in:

Economia (per chi è bravo con i numeri e i bilanci);

(per chi è bravo con i numeri e i bilanci); Giurisprudenza (per chi conosce le leggi e le regole);

(per chi conosce le leggi e le regole); Informatica o Data Analysis (per gestire i nuovi sistemi digitali).

Non si tratta solo di controllare le tasse: l’Agenzia cerca persone capaci di usare il computer, analizzare dati e aiutare i contribuenti a risolvere i loro dubbi fiscali.

Come funzionano le selezioni: le prove d’esame

Entrare nell’Agenzia delle Entrate richiede il superamento di un concorso pubblico. Per rendere le cose più veloci, le selezioni oggi sono più snelle rispetto al passato. Di solito, il percorso prevede:

Una prova scritta: una serie di domande a risposta multipla (i classici “quiz”) sulle materie indicate nel bando (come diritto tributario o amministrativo). Una possibile prova orale: un colloquio per approfondire le conoscenze e capire se il candidato è adatto al ruolo.

Il consiglio è quello di tenere d’occhio il portale InPA (il sito ufficiale dei concorsi pubblici) o il sito dell’Agenzia delle Entrate, perché è lì che verranno pubblicate le date ufficiali per fare domanda.

Perché conviene candidarsi: i vantaggi del posto fisso

Vincere uno degli oltre 2.300 posti messi a disposizione significa ottenere una sicurezza economica che oggi è difficile trovare altrove. Oltre allo stipendio puntuale ogni mese, lavorare nell’Agenzia delle Entrate offre:

Stabilità: un contratto a tempo indeterminato che dura per sempre;

un contratto a tempo indeterminato che dura per sempre; Crescita: possibilità di fare carriera e imparare nuove competenze grazie ai corsi di aggiornamento;

possibilità di fare carriera e imparare nuove competenze grazie ai corsi di aggiornamento; Flessibilità: l’ente sta promuovendo sempre di più lo smart working per permettere ai dipendenti di conciliare meglio lavoro e vita privata.

Come iniziare a prepararsi

Viste le tante assunzioni in arrivo, la concorrenza sarà alta. Per superare gli altri candidati, il segreto è iniziare a studiare subito. Non bisogna aspettare l’uscita del bando: è utile ripassare i concetti base delle tasse e del diritto già da ora. Esistono molti libri semplici e manuali pensati proprio per chi parte da zero e vuole vincere il concorso.