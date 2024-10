Laboratorio artistico-musicale al Castello di Manfredonia

‼️Continuano le iniziative che ci vedono sempre più impegnati in progetti che hanno l’obiettivo di rendere il Museo un luogo aperto e accessibile.

Per venerdì 11 ottobre abbiamo organizzato un laboratorio davvero speciale, per far rivivere ai ragazzi in maniera più stimolante il rapporto tra arte e patrimonio culturale. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Monica Mantovano, Presidente di arsmanfredonia e Fidapa bpw italy sez Manfredonia.



I ragazzi saranno accompagnati dalla direttrice Annalisa Treglia e da due artiste del territorio: Maria Luigia Cirillo e Angela Quitadamo.

🤝 Il tema dell’ accessibilità culturale è un valore a cui teniamo, basato sulla convenzione dei diritti umani.



Per questo, convinti che l’arte è “cura” e può ispirare tutti, partendo da alcuni contenuti facilitati sui reperti della collezione, i partecipanti verranno immersi nell’arte, trasportati da musica e colori.