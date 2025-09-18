[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Laboratori, visite ed altre attività formative sugli scavi di Siponto

In questi giorni a Siponto un gruppo di studenti e studentesse del Liceo Scacchi di Bari con la guida di Alessandro Crispino (che trent’anni fa quando era studente liceale fece la stessa esperienza su un mio scavo a Herdonia), impegnati in laboratori, visite guidate e altre attività formative. Una bella esperienza.