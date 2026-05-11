La Promessa, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026: tensioni tra Catalina e Martina, colpi di scena per Manuel

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La settimana de La Promessa dal 18 al 24 maggio 2026 si prepara a regalare un’ondata di emozioni, tra conflitti familiari, segreti che riaffiorano e decisioni destinate a cambiare gli equilibri del palazzo. Le vicende dei Luján e della servitù continuano a intrecciarsi in un crescendo di tensione che coinvolge tutti, dai protagonisti più giovani ai membri storici della tenuta. Ogni personaggio si trova davanti a un bivio, costretto a scegliere tra cuore, dovere e ambizioni personali, mentre nuove rivelazioni rischiano di sconvolgere ciò che sembrava ormai stabilito.

Cosa accadrà tra Catalina e Martina dopo l’ennesimo scontro? Quale segreto scoprirà Manuel sulla sua azienda? E chi metterà in discussione la successione di Romulo? Scopriamolo insieme.

La Promessa: tensioni familiari, segreti industriali e un confronto che cambia tutto

La settimana si apre con un acceso confronto tra Martina e Catalina. Martina si sente esclusa dalle trattative per la stesura del contratto e non riesce a trattenere la frustrazione. La discussione tra le due giovani donne mette in luce vecchie incomprensioni e un equilibrio sempre più fragile all’interno della famiglia.

Nel frattempo, Manuel fa una scoperta che lo lascia senza parole: Leocadia ha assunto il controllo azionario della sua azienda. La notizia lo spinge a confidarsi con Alonso, che comprende immediatamente la gravità della situazione. Poco dopo, Manuel viene attirato nell’hangar da Toño, che gli mostra le modifiche apportate al motore dell’aereo. L’incontro, apparentemente tecnico, nasconde però un risvolto più profondo: Manuel capisce che dietro quelle idee c’è la mano di Enora, la giovane che da tempo osserva con discrezione il suo lavoro. Colpito dalla sua intuizione, decide di assumerla per collaborare al progetto.

Intanto, María Fernández trova finalmente il coraggio di aprirsi con Samuel, decisa a non lasciarsi sfuggire l’ultima occasione per chiarire i suoi sentimenti. La loro conversazione segna un momento importante per entrambi, mentre nel palazzo si muovono trame ben più oscure.

Intrighi al palazzo: Lope scoperto, un matrimonio benedetto e decisioni che pesano

La situazione si complica quando Lope, impegnato nella sua missione segreta nel palazzo dei Duchi de Carril, viene scoperto prima dalla moglie del duca e poi da Jacinto. La sua posizione diventa sempre più rischiosa e il suo ruolo all’interno della tenuta potrebbe essere messo in discussione.

Nel frattempo, Padre Agapito celebra l’unione tra Romulo ed Emilia, una cerimonia semplice ma carica di emozione. La benedizione del sacerdote rappresenta un momento di pace in una settimana dominata da tensioni e colpi di scena.

Sul fronte familiare, Angela decide di restare a La Promessa. Dopo aver valutato l’idea di trasferirsi in Svizzera, sceglie di affrontare le difficoltà accanto a Curro, convinta che la loro vicinanza possa aiutarli a superare ogni ostacolo.

Proprio Curro, poco dopo, mostra a Pia e Vera una notizia di giornale che potrebbe cambiare il corso delle indagini sulla gioielleria Llop. La rivelazione apre nuovi scenari e mette in discussione ciò che tutti credevano di sapere.

Successioni incerte, nuovi arrivi e un futuro tutto da riscrivere a La Promessa

Mentre la vita nella tenuta procede tra segreti e rivelazioni, si apre un nuovo fronte: la successione di Romulo. Tutti danno per scontato che Ricardo sarà il suo naturale sostituto, ma l’arrivo di un nuovo candidato rischia di ribaltare ogni previsione. La presenza di questo rivale inatteso introduce un elemento di incertezza che potrebbe cambiare gli equilibri del personale e della gestione interna.

Parallelamente, la trama continua a intrecciare ambizioni personali e dinamiche familiari. Manuel, sempre più coinvolto nel progetto aeronautico, vede in Enora una risorsa preziosa. Catalina e Martina, invece, devono fare i conti con un rapporto che alterna complicità e scontri, mentre la servitù osserva con attenzione ogni movimento dei padroni, consapevole che ogni decisione presa ai piani alti avrà ripercussioni su tutta la tenuta.

La settimana dal 18 al 24 maggio si chiude così con un intreccio di emozioni, scelte difficili e nuovi misteri che promettono di rendere ancora più avvincente la storia de La Promessa, in onda ogni giorno alle 19.45 su Rete 4 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity.