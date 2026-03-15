La Volta Buona, ospiti dal 16 al 20 marzo 2026: l’omaggio a Enrica Bonaccorti nel salotto della Balivo

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La settimana dal 16 al 20 marzo 2026 si preannuncia intensa per La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il daily show torna con un mix di emozioni, attualità, ospiti dal mondo dello spettacolo e momenti dedicati al benessere, mantenendo quella formula che negli ultimi mesi ha conquistato un pubblico sempre più affezionato.

La nuova settimana si aprirà con un omaggio sentito a una figura storica della televisione italiana, per poi proseguire con interviste, racconti personali e approfondimenti che toccano temi familiari, salute e chirurgia estetica. Chi arriverà in studio? Quali argomenti guideranno le puntate? E quali momenti potrebbero diventare i più commentati? Scopriamolo insieme.

Omaggio a Enrica Bonaccorti e ospiti tra spettacolo e relazioni familiari a La Volta Buona

La settimana si apre con un momento di forte emozione: La Volta Buona dedica infatti un ampio spazio al ricordo di Enrica Bonaccorti, figura amatissima della televisione italiana. A condividere aneddoti e memorie ci sarà Davide Perino, il bambino che il pubblico ricorda per la sua partecipazione al celebre quiz Pronto, chi gioca?.

L’omaggio non sarà solo un tributo, ma anche un’occasione per ripercorrere una stagione televisiva che ha segnato un’epoca, attraverso il racconto di chi ha vissuto accanto alla conduttrice momenti professionali e personali.

Il pomeriggio prosegue con un talk dedicato alle relazioni familiari, tema che spesso accende il dibattito e coinvolge il pubblico da casa. In studio arriveranno Valeria Marini, Daniele Battaglia, Karen Trentini – moglie di Riccardo Fogli – e Aurora Leone, protagonista dell’ultimo DopoFestival e volto amatissimo dei The Jackal.

La conversazione toccherà dinamiche di coppia, rapporti genitori‑figli e quelle sfumature emotive che rendono ogni famiglia un universo complesso e affascinante. La presenza di ospiti così diversi tra loro permette di affrontare il tema da più prospettive, alternando leggerezza e riflessione.

Benessere, alimentazione e chirurgia estetica: gli approfondimenti della settimana

Accanto agli ospiti del mondo dello spettacolo, La Volta Buona dedica come sempre uno spazio importante al benessere, con l’intervento del professor Giorgio Calabrese, che affronterà temi legati all’alimentazione equilibrata e alle scelte nutrizionali più adatte alla vita quotidiana.

Insieme a lui, Anna Moroni e Davide Mengacci offriranno consigli pratici e ricette pensate per coniugare gusto e salute, in un dialogo che unisce informazione e intrattenimento.

Un altro momento molto atteso riguarda la chirurgia estetica, affrontata con il professor Pietro Lorenzetti.

L’obiettivo è informare il pubblico su rischi, benefici e consapevolezza, dando voce anche a donne che racconteranno la propria esperienza dopo interventi non riusciti o scelte di cui si sono pentite.

Il tema, sempre più discusso, viene trattato con delicatezza ma anche con la volontà di offrire strumenti utili a chi sta valutando un percorso estetico o ricostruttivo.

Tra gli ospiti della settimana ci sarà anche Ilaria Ghinazzi, figlia del cantante Pupo, che porterà una testimonianza personale legata alla sua famiglia e al rapporto con un padre molto amato dal pubblico.

Prosegue inoltre lo spazio dedicato alla longevità, con storie e consigli che mettono al centro la qualità della vita, un argomento che negli ultimi anni ha conquistato grande attenzione anche in ambito economico e sociale.

La Volta Buona tra emozioni, informazione e intrattenimento: una settimana ricca di contenuti

La settimana dal 16 al 20 marzo conferma la capacità di La Volta Buona di alternare momenti emotivi, approfondimenti utili e ospiti capaci di raccontarsi con sincerità. Caterina Balivo guida il racconto con il suo stile diretto e accogliente, creando un clima che permette agli ospiti di aprirsi e al pubblico di sentirsi parte di una conversazione autentica.

Tra omaggi, talk familiari, benessere, chirurgia estetica e storie personali, il programma offre un mosaico di contenuti che rispecchia la varietà della vita quotidiana e del panorama televisivo italiano.

Una settimana che promette di essere intensa e ricca di spunti, perfetta per chi ama seguire da vicino il mondo dello spettacolo e le sue sfumature più umane.