La Volta Buona, ospiti 2–6 marzo 2026: bilanci post‑Sanremo e retroscena con Caterina Balivo

La settimana dal 2 al 6 marzo segna il ritorno in studio di La Volta Buona, il daily show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, reduce dalla maratona sanremese trasmessa in diretta dal glass affacciato sul Teatro Ariston.

Dopo giorni vissuti nel cuore della kermesse, il programma riparte dagli Studi Rai di Roma con una serie di puntate dedicate ai bilanci, ai racconti e ai dietro le quinte del Festival della Canzone Italiana. Chi saranno gli ospiti? Quali retroscena verranno svelati? E come cambierà il ritmo del programma dopo il successo ottenuto a Sanremo? Scopriamolo insieme.

La Volta Buona, una settimana dedicata ai protagonisti e ai retroscena del Festival

La nuova programmazione di La Volta Buona si concentra sul racconto dell’ultima edizione del Festival, offrendo al pubblico un punto di vista privilegiato su ciò che è accaduto dentro e fuori l’Ariston.

Sul celebre divano arancione siederanno artisti, addetti ai lavori, giornalisti e volti noti che hanno vissuto da vicino la settimana sanremese. L’obiettivo è ricostruire emozioni, aneddoti e momenti che non sempre trovano spazio durante le dirette serali.

La Balivo, forte dell’esperienza “sul campo”, guiderà il racconto con un taglio più intimo e confidenziale, sfruttando la familiarità costruita con gli ospiti durante i giorni trascorsi a Sanremo.

Il pubblico potrà così scoprire curiosità, retroscena e dinamiche che hanno animato la 76ª edizione del Festival, tra prove, incontri inattesi e decisioni prese all’ultimo minuto.

Rubriche, benessere e storie di vita: il cuore del daytime de La Volta Buona resta centrale

Accanto allo spazio dedicato a Sanremo, La Volta Buona mantiene le sue rubriche più seguite.

Tornano gli approfondimenti su alimentazione, diete e longevità, con esperti pronti a rispondere alle domande del pubblico e a proporre consigli pratici per migliorare il proprio stile di vita.

Non mancheranno le storie di persone comuni che, grazie alla loro vitalità e alla loro memoria straordinaria, continuano a sorprendere e ispirare gli spettatori.

Il mix tra attualità, intrattenimento e benessere resta uno dei punti di forza del programma, capace di parlare a un pubblico ampio e trasversale. La settimana post‑Sanremo diventa così un’occasione per unire racconto e leggerezza, mantenendo il ritmo che ha caratterizzato la trasferta ligure.

Ascolti in crescita: la scelta di portare il programma a Sanremo si rivela vincente

Il ritorno in studio arriva dopo una trasferta che ha portato risultati importanti. La Volta Buona ha registrato un incremento significativo negli ascolti:

quasi 4 punti di share in più nella prima parte (dal 15,9% al 19,7%)

circa 2,5 punti nella seconda (dal 20,3% al 22,8%)

La decisione di seguire il Festival direttamente da Sanremo si è rivelata strategica. La Balivo ha potuto raccontare la kermesse da una posizione privilegiata, ospitando cantanti, giornalisti e protagonisti del backstage subito dopo le loro esibizioni.

La vicinanza all’Ariston ha permesso al pubblico di vivere un’esperienza più immediata e coinvolgente, trasformando il programma in un punto di riferimento del pomeriggio Rai durante la settimana del Festival.

Ora che la trasferta è terminata, il programma torna alla sua dimensione abituale, ma porta con sé l’energia e l’attenzione conquistate grazie alla maratona sanremese. La settimana dal 2 al 6 marzo diventa quindi un ponte ideale tra il racconto del Festival e la ripresa del daytime tradizionale.