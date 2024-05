La volta buona: due fiction in estate al posto di Caterina Balivo

La lunga stagione televisiva volge al termine e, come di consueto, molte trasmissioni andranno in ‘ferie’ durante i mesi estivi, lasciando spazio alla programmazione estiva. Tra i programmi che chiuderanno i battenti ci sarà anche La volta buona, che per mesi ha intrattenuto il pubblico di Rai Uno nel primo pomeriggio. L’ultima puntata del programma condotto da Caterina Balivo andrà in onda venerdì 31 maggio. Non è ancora chiaro se in quella occasione la Balivo deciderà di fare qualcosa di speciale, magari invitando ospiti d’eccezione per salutare il suo pubblico.

Cosa andrà in onda al posto de La volta buona?

Molti spettatori si stanno chiedendo cosa andrà in onda durante i mesi estivi al posto del programma condotto da Caterina Balivo. La Rai ha deciso di puntare sulle repliche di due fiction molto amate dal pubblico. Dal 3 giugno al 23 agosto, il pomeriggio di Rai Uno sarà dedicato a Un passo dal cielo, una serie che ha sempre riscosso grande successo. Successivamente, dal 26 agosto al 6 settembre, sarà il turno di Che Dio ci aiuti, un’altra fiction che ha conquistato il cuore degli spettatori.

Questa scelta di riproporre delle fiction già consolidate rappresenta una strategia di sicuro successo per la Rai, che preferisce non rischiare con nuove produzioni estive. In passato, la rete aveva tentato di introdurre nuovi programmi estivi come il game show Il pranzo è servito nel 2021 e Io e Te di Pierluigi Diaco, che nella sua prima edizione vedeva la partecipazione della compianta Sandra Milo. Tuttavia, quest’anno si è optato per una soluzione più tradizionale.

Ascolti de La volta buona: ecco com’è andata la stagione

Con la stagione televisiva ormai alla fine, è naturale fare un bilancio sugli ascolti di La volta buona. Come è andato il ritorno di Caterina Balivo nel primo pomeriggio di Rai Uno? Inizialmente, l’obiettivo del programma era raggiungere una media del 16% di share, ma questo risultato è stato raggiunto solo in rare occasioni e per eventi speciali, come il Festival di Sanremo. La media stagionale si è attestata attorno al 14% di share, includendo anche l’anteprima.

La puntata di ieri, ad esempio, ha ottenuto una media di 1 milione e 604 mila spettatori nell’anteprima con uno share del 13.37%, mentre il programma vero e proprio ha visto un calo a 1 milione e 448 mila spettatori con uno share del 13.74%. Sebbene questi ascolti non siano stati eccezionali, sembrano essere stati sufficienti per garantire una seconda edizione del programma.

Il futuro di Caterina Balivo e La volta buona

Nonostante gli ascolti altalenanti, La volta buona ha dimostrato di avere un pubblico affezionato che ha seguito il programma con interesse. Caterina Balivo, con la sua professionalità e il suo carisma, è riuscita a conquistare una buona fetta di telespettatori, assicurando una continuità che potrebbe rivelarsi preziosa per Rai Uno.

La conferma di una seconda edizione rappresenta una sfida e un’opportunità per migliorare e affinare ulteriormente il format. La produzione potrebbe introdurre nuove rubriche, ospiti speciali e segmenti innovativi per attirare un pubblico ancora più vasto e diversificato. Inoltre, il ritorno della Balivo potrebbe essere accompagnato da una campagna promozionale mirata a incrementare la visibilità e l’appeal del programma.

Aspettative per la programmazione estiva di Rai Uno

La scelta di riproporre Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti durante l’estate riflette una strategia di continuità e stabilità, puntando su prodotti già testati e apprezzati dal pubblico. Queste fiction, con le loro trame avvincenti e i loro personaggi ben caratterizzati, offriranno un intrattenimento di qualità ai telespettatori nei mesi più caldi.

In attesa del ritorno di La volta buona e delle altre trasmissioni del daytime autunnale, la programmazione estiva di Rai Uno promette di mantenere alto il livello di interesse e coinvolgimento del pubblico. Non resta che seguire le avventure dei protagonisti delle fiction e attendere con curiosità le novità che la prossima stagione televisiva porterà con sé.