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LA VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA CALA IL TRIS CONTRO L’INVICTA MOLFETTA: 64-83 IL FINALE

L’anticipo della terza giornata sorride ai biancoazzurri di Coach Felice Carano. Ancora una partenza a scoppio ritardato, poi un terzo quarto da 31 punti che decide la gara.



Tre vittorie in altrettante gare. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera in trasferta l’Invicta Molfetta per 64-83 e prosegue a punteggio pieno nel Girone A della DR1 Puglia.



Coach Felice Carano schiera in partenza Ba, Carmone, Vuovolo, Gramazio e Dusels. Il tecnico di casa Luca De Bellis risponde con Sancilio, Cuomo, Franch, Mastrodonato e Annese.

I viaggianti partono sottotono, faticando a trovare continuità offensiva e concedendo troppo in difesa. Molfetta ne approfitta, chiudendo il primo quarto avanti 16-15. Il copione non cambia nella seconda frazione, con i sipontini ancora discontinui e l’Invicta capace di mantenere il vantaggio all’intervallo (35-34).

La svolta arriva nel terzo quarto. Manfredonia alza l’intensità difensiva, accelera la circolazione del pallone e trova maggiore efficacia offensiva. Il parziale di 16-31 ribalta l’inerzia della gara e porta i biancoazzurri sul 51-65.

Nell’ultima frazione la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia controlla il vantaggio e incrementa il margine fino al definitivo 64-83.

Federico Ciociola chiude da miglior realizzatore con 17 punti e le sue statistiche lo indicano come MVP del match per la Vitulano Drugstore Basket Manfredonia. In doppia cifra anche Carmone (15), Vukosavljevic (14), Dusels (13) e Gramazio (10), a conferma delle molteplici soluzioni offensive a disposizione dello staff tecnico.

«Nei primi due quarti abbiamo concesso qualcosa di troppo – commenta l’Head Coach Felice Carano –. Dopo l’intervallo i ragazzi hanno però risposto con grande intensità e una migliore organizzazione del gioco. Tre vittorie consecutive fanno piacere, ma abbiamo ancora ampi margini di miglioramento. Dobbiamo continuare a lavorare per costruire una squadra solida, capace di mantenere continuità nell’arco dei quaranta minuti».

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia conquista così altri due punti importanti, confermando qualità e capacità di reazione. Da martedì testa e cuore alla quarta giornata di campionato. Ospite a Manfredonia la Olio Levante Nuova Cestistica Barletta, match fondamentale per iniziare a definire la classifica.

TABELLINI

Invicta Molfetta 64Vitulano Drugstore Basket Manfredonia 83

Parziali: 16-15; 19-19; 16-31; 13-18.

Progressivi: 16-15; 35-34; 51-65; 64-83.

Invicta Molfetta: Fiecko, Sancilio 13, Azzollini 19, Cuomo 17, Mastrodonato 6, Orlando 5, Franch 2, Savoia, Bernardi, Annese 2. Coach: L. De Bellis.

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia: G. Prencipe 3, Ba, Carmone 15, Vuovolo 5, Gramazio 10, Dusels 13, D. Prencipe, Quinn 6, Piemontese, Vukosavljevic 14, F. Ciociola 17, Bottalico. Head Coach: F. Carano; Assistant Coach: F. Carbone