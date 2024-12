La Vita in Diretta: vivace scontro verbale tra Matano e Mussolini

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta trasmessa mercoledì 4 dicembre, Alberto Matano e i suoi ospiti hanno trattato l’argomento riguardante la trasformazione di Donatella Versace, un tema molto discusso anche sui social media, fin da quando sono state rese note le prime immagini della 69enne alla prima mondiale del musical “Il Diavolo veste Prada” a Londra. L’attenzione non si è concentrata esclusivamente sul suo nuovo taglio di capelli, ma soprattutto su un volto trasformato: più giovane, con lineamenti più definiti e un aspetto complessivamente diverso dal solito. Matano, nel corso della discussione, ha dovuto tuttavia frenare i commenti di uno dei suoi ospiti: Alessandra Mussolini, la quale si è lasciata andare ad affermazioni “particolari” sulla stilista.

La Vita in Diretta: perché Matano ha fermato Alessandra

Alessandra Mussolini ha detto: “Prima di tutto lei è tornata un po’ come Gianni Versace, ha un’aria un po’ familiare. Perché prima era un po’ tipo un rettile….”. A questo punto è intervenuto Matano: “Addirittura?! No, io mi dissocio, non esageriamo”. Nonostante la raccomandazione del conduttore, la Mussolini ha proseguito: “Diciamo, un lucertol… No… Aiuto, un rettile no, un po’ un serpentello una lucertola, una cosa felina, come posso dire?”. Matano ha dovuto redarguirla nuovamente, precisando: “No, senza paragoni animaleschi…”. A questo punto, Alessandra non si è fermata ed è andata avanti con i commenti: “Non faccio paragoni animaleschi. Però adesso è un viso bello, un volto umano, umanoide… Ed è simile a Gianni Versace”. Il conduttore ha rimproverato per l’ennesima volta la sua ospite: “Ok, umano, non umanoide… No Alessandra!”. Il conduttore ha poi esternato la sua stima per Donatella Versace, artista di grande pregio del nostro secolo!