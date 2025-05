[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La UIL FPL chiede agevolazioni per i parcheggi ai dipendenti pubblici nel centro di Foggia



La UIL FPL di Foggia, ha formalmente richiesto all’Amministrazione Comunale l’introduzione di

misure di agevolazione per la sosta a pagamento riservate ai lavoratori pubblici in servizio presso sedi

istituzionali ubicate nel centro cittadino.



La richiesta, indirizzata al Sindaco, all’Assessore alla Mobilità e ai competenti uffici tecnici comunali,

riguarda in particolare i dipendenti di ARCA Capitanata, della Provincia di Foggia (via XX Settembre e

via Telesforo), del Comune di Foggia (via Gramsci e Corso Garibaldi) e della Asl Foggia (piazza Libertà,

piazza Pavoncelli e via Montegrappa). Queste sedi risultano circondate esclusivamente da aree di sosta

a pagamento, generando disagi quotidiani e un significativo aggravio economico per i lavoratori, molti

dei quali provenienti da fuori città.

«È inaccettabile che lavoratori al servizio della collettività debbano sostenere costi aggiuntivi per poter

raggiungere il proprio posto di lavoro», dichiara Luigi Giorgione, Segretario Generale della UIL FPL di

Foggia. «Riteniamo doveroso che l’Amministrazione si faccia carico di questa problematica,

riconoscendo il diritto alla mobilità sostenibile e accessibile anche per chi lavora nel pubblico impiego».

La UIL FPL ha proposto l’attivazione di abbonamenti agevolati o pass riservati al personale in servizio,

nonché l’avvio di un tavolo tecnico con le parti sindacali per individuare soluzioni strutturali e condivise.

Il sindacato auspica un rapido riscontro e si dichiara disponibile al dialogo, a tutela dei diritti e della

dignità dei lavoratori pubblici.