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La Tucson Angel Manfredonia ripristina il canestro ai Giardini Scaloria

La Tucson Angel Manfredonia ha provveduto al ripristino della retina del nuovo campetto dei Giardini Scaloria.

Non sappiamo se il danneggiamento sia stato causato da un atto vandalico oppure da semplice usura, ma ciò che conta è aver restituito subito il canestro e il campetto a tutti i ragazzi e agli appassionati che ogni giorno vivono questo spazio dove divertirsi, fare sport e stare insieme.

Lo sport è condivisione, rispetto e aggregazione: prendiamoci cura insieme degli spazi pubblici e di tutto ciò che viene realizzato per i giovani e per la città. ❤️🏀